¡Un poquito más, por favor!: las comisiones piden prolongar dos horas más las verbenas en Lugo

El Ayuntamiento de Lugo trata de poner orden en la organización de festejos en el municipio. La alcaldesa, Paula Alvarellos, y el teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo, se reunían esta semana con representantes de las comisiones de fiestas para explicarles el nuevo procedimiento. Los representantes de los diferentes barrios y parroquias escucharon las propuestas del gobierno local, pero también plantearon sus propias demandas. Están de acuerdo con alguna de las medidas, pero bastante contrariados con otras.

Según el procedimiento diseñado por el gobierno local, las comisiones tienen que comunicar la celebración de las fiestas con un mes de antelación. Además, el Ayuntamiento tiene que autorizar las fiestas y los técnicos municipales verificar que se cumplen todas las normas de seguridad. Además, hay que depositar una fianza, para cubrir posibles daños, y habrá un límite horario. Decía la alcaldesa que se trata de conjugar dos derechos básicos. El derecho a pasárselo bien y el derecho al descanso.

Concello de Lugo Reunión de la alcaldesa y el teniente de alcaldesa con las comisiones de fiestas

¿Qué opinan las comisiones de fiestas?

Las comisiones de fiestas reconocen que cualquier medida que suponga ordenar la organización de estas celebraciones y aportar mayor seguridad, tanto a los organizadores como a las personas que disfrutan de ellas, es positiva. En todo caso, no están de acuerdo con dos puntos esenciales del procedimiento que plantea el Ayuntamiento.

Por un parte, las comisiones le pidieron al gobierno local una ampliación del horario de las verbenas en la noche de los jueves, dado que la fiesta tiene que terminar a la una de la madrugada. Opinan que realmente no es factible, porque muchas veces la orquesta no empieza a tocar hasta pasadas las once de la noche.

José Manuel Rodríguez, del barrio de San Antonio, afirma que realmente no es rentable hacer una inversión importante “para traer orquestas como la Panorama o la la París de Noia, si realmente tenemos que cortar la fiesta cuando está empezando”.

Lo que le pide al gobierno local es que considere la posibilidad de prolongar la fiesta, al menos los jueves por la noche, dos horas más, hasta las tres de la madrugada. Opina que no es nada descabellado, porque ese es el día que “muchos jóvenes eligen para salir” y, en realidad, ese horario coincidiría con el de cierre de los bares.

Por otra parte, tampoco están de acuerdo las comisiones con la fianza que tienen que depositar en el Ayuntamiento de Lugo. Recuerdan que ya pagan un seguro de Responsabilidad Civil que debería hacer frente a posibles daños.

Además, aunque valoran el hecho de que la organización de las fiestas sea también un acto reglado, le piden al Ayuntamiento que les facilite la burocracia en la medida de lo posible.

Las comisiones ya le plantearon sus demandas al gobierno local en el transcurso de esa reunión que mantuvieron con Alvarellos y Arroxo. Ahora, esperan ser escuchadas.