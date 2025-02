¿Qué pasa con la Gran Senda do Navia? La creación de esa ruta cicloturística entre Galicia y Asturias está parada

Dende o PP lucense e asturiano pedimos explicacións ao Goberno de Sánchez no Senado por non ter incorporado a Gran Senda do Navia ao programa Caminos Naturales.



O proxecto, impulsado por colectivos sociais e que percorre as marxes do río Navia por sete concellos lucenses e nove… pic.twitter.com/ljI1ni4Maf