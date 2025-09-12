Palas de Rei brilla coas festas do Ecco Homo: Un ano máis de crecemento e proxectos
Cada ano, a COPE Lugo fai unha retransmisión en directo desde Palas de Rei para celebrar o Ecco Homo, unha das festas máis emblemáticas da zona
O alcalde, Pablo Taboada, aproveita a ocasión para subliñar a importancia das festas no fortalecemento da comunidade, ao mesmo tempo que fai balance dos proxectos en marcha e avanza os novos plans de futuro para o municipio.
Palas de Rei non deixa de sorprender. Cada ano, a tradición e a modernidade conviven nun mesmo espazo, e o alcalde, Pablo Taboada, non escatima en palabras para destacar o progreso do concello. "Estas festas non son só unha celebración, senón tamén unha oportunidade para reflexionar sobre o que conseguimos e sobre os desafíos que temos por diante", comentou Taboada en directo na retransmisión. O municipio non só segue consolidando os proxectos que iniciaron no ano anterior, senón que tamén está a dar pasos de xigante cara ao futuro.
obras son amores
Un dos principais avances que se anunciaron foi a pronta apertura da nova biblioteca municipal, que se poderá usar en breve unha vez que se aproben os fondos públicos para adquirir os libros. A maior parte das infraestruturas que se puxeron en marcha nas pasadas lexislaturas están a dar os seus froitos, como é o caso do polígono industrial, que medrou un 167% baixo o mandato de Taboada. A terceira fase deste polígono xa está en marcha e inclúe, entre outras cousas, a instalación dunha ITV que servirá a varios concellos da zona, ademáis da apertura no polígono dun depósito aduaneiro, unha auténtica novidade no interior de Galicia.
Palas de Rei tamén se destaca pola súa capacidade de atraer investimento. Un exemplo disto é a empresa Bioflytech, encargada de producir fariña e graxas, que xa solicitou autorización para ampliar as súas instalacións debido á gran demanda dos seus produtos. E non queda aí: para paliar a escaseza de vivenda, o concello tamén favorecerá en breve a construcción dunha promoción de vivendas públicas dirixidas a xoves.
Outro dos anuncios importantes foi o da futura apertura dunha segunda residencia para maiores, un proxecto que se suma á residencia xa existente e que será un grande avance para un concello de pouco máis de 3.000 habitantes. Neste sentido, Taboada resaltou que "para un pobo pequeno, ter dous centros de atención á terceira idade é todo un logro."
festas para todos
O alcalde concluíu a súa intervención convidando a todos os veciños e visitantes a gozar das festas, cuns espectáculos que contan co deseño minucioso de Juan Núñez, responsable da comisión de festas. "Este ano, as festas son para todos: para os que se achegan en peregrinación e para os que viven cada día a festividade no corazón do pobo", rematou Taboada.
Así que, se te atopas por Palas de Rei este fin de semana, non deixes de disfrutar dos concertos, espectáculos e da calorosa benvida de todo un pobo que segue traballando no seu crecemento económico e social.