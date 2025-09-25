La "oportunidad única" para ver en Lugo tres obras pictóricas del Museo Nacional Reina Sofía

El Museo Provincial de Lugo expone desde este miércoles -día 24 de septiembre- tres obras prestadas por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, tres pinturas, de Julia Minguillón, Benjamín Palencia y Victoria Malinowska, que podrán ser vistas por primera vez en la capital lucense hasta el día 30 de marzo.

Se trata de las pinturas 'Jesús, Marta y María', de Julia Minguillón (Lugo, 1907-Madrid,1965); 'Humos helados'/Paisaje abstracto', de Benjamín Palencia (Barrax, Albacete, 1894-Madrid, 1980); y 'Florero', de Victoria Malinowska (Polonia, 1890), que el Museo Reina Sofía deposita temporalmente en Lugo para esta muestra.

Museo Provincial de Lugo 'Humos Helados', de Benjamín Palencia

La exposición, coordinada por la dirección y el departamento de Bellas Artes del Museo Provincial de Lugo, se enmarca en la colaboración institucional entre ambas instituciones, coincidiendo en el tiempo con el préstamo de cinco pinturas de Maruja Mallo que la entidad lucense hizo al Reina Sofía para la exposición retrospectiva “Maruja Mallo. Máscara y compás”, que será inaugurada el 7 de octubre en Madrid.

su relación con maruja mallo

Las obras expuestas en Lugo fueron seleccionadas en función del contexto cronológico-cultural de las pinturas de Maruja Mallo.

Museo Provincial de Lugo Pintura de Julia Minguillón que puede verse estos días en el Museo Provincial de Lugo

Así, está representada en la exposición Julia Minguillón, artista gallega coetánea de Maruja Mallo, representada con una pintura de 1934; mientras que Benjamín Palencia aparece en la muestra por su vinculación con las vanguardias y el surrealismo y Victoria Malinowska para incluir la óptica de una pintora de origen ruso integrada en el círculo artístico madrileño de las primeras décadas del siglo pasado.

Las tres pinturas están en Lugo por primera vez y representan “una oportunidad para contextualizar a Maruja Mallo dentro de la historia del arte en el primer tercio del siglo XX”, explica el Museo en un comunicado.