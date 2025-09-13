Obras de reparación del firme condicionarán la circulación por la A6 en Lugo a partir de lunes

La ejecución de las obras condicionará la circulación en los tramos afectados, que estarán debidamente señalizados

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de que iniciará el próximo lunes -15 de septiembre- las obras de rehabilitación estructural del firme de la calzada izquierda (en sentido Madrid) de la autovía A-6, entre los kilómetros 480 (O Corgo) y 540,440 (Guitiriz), en la provincia de Lugo.

Las obras cuentan con un presupuesto de 26,4 millones de euros y, según el comunicado difundido por el Ministerio, las primeras actuaciones se llevarán a cabo en los municipios de O Corgo y Lugo, lo que implica afectaciones al tráfico en la calzada izquierda (sentido Madrid), entre los kilómetros 477,245 y 494,400.

Con esta actuación “se pretende corregir los deterioros que presenta el firme, mejorando así la seguridad vial y las condiciones de circulación”, añade.

seguridad para trabajadores y usuarios

En este contexto, con la finalidad de garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios, desde el próximo lunes a las 9 horas y hasta el 4 de diciembre, se irán realizando cortes por tramos de la calzada izquierda (sentido Madrid) de la autovía A-6, entre los kilómetros 477,245 y 494,4, a su paso por los municipios de O Corgo y Lugo.

La intervención se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que Ministerio de Transportes ha invertido más de 171 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Lugo.