Nace una nueva Peña del CD Lugo: Apoyo a la nueva era Baroni en una jornada vibrante
El Club de Sucellos, una destacada asociación gastronómica de Lugo, ha decidido dar un paso más en su apoyo al CD Lugo creando una nueva peña que se une a la "nueva era Baroni"
Lugo
En la tarde de ayer, el local de la Rúa Quiroga, conocido por ser el punto de encuentro de sus miembros, se llenó de pasión y emoción de los aficionados, socios y amigos de esta particular agrupación.
La pasión por el CD Lugo se fusiona con la gastronomía: La Peña del Clan de Sucellos nace para acompañar al equipo en su "nueva era Baroni"
A pesar de la derrota sufrida por el equipo ante el Castilla, en un desenlace desafortunado durante los últimos minutos del segundo tiempo, el espíritu de lucha de los jugadores y el entusiasmo de los seguidores sigue intacto, renovando el compromiso con el club.
En palabras de Fernando Toubes, uno de los promotores de esta idea, el fervor por la "nueva etapa Baroni" ha sido el motor de esta iniciativa. Según comenta, la creación de esta peña responde a la necesidad de reforzar el apoyo al CD Lugo en un momento clave de su historia, bajo la dirección del técnico Yago Iglesias. Así, el Clan de Sucellos abre sus puertas a un nuevo capítulo con una propuesta singular: apoyar al equipo desde una perspectiva tanto gastronómica como futbolística.
El encuentro de ayer, sábado, fue la ocasión perfecta para disfrutar de este nuevo proyecto. Los miembros del Clan de Sucellos y algunos amigos invitados se reunieron en el número 59 de la Rúa Quiroga, donde pudieron seguir el partido en una pantalla gigante, compartiendo la emoción de cada jugada y consolidando su identidad como peña oficial del CD Lugo.