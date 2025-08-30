Nace una nueva Peña del CD Lugo: Apoyo a la nueva era Baroni en una jornada vibrante

En la tarde de ayer, el local de la Rúa Quiroga, conocido por ser el punto de encuentro de sus miembros, se llenó de pasión y emoción de los aficionados, socios y amigos de esta particular agrupación.

La pasión por el CD Lugo se fusiona con la gastronomía: La Peña del Clan de Sucellos nace para acompañar al equipo en su "nueva era Baroni"

Cedida La nueva peña a punto de conformarse

A pesar de la derrota sufrida por el equipo ante el Castilla, en un desenlace desafortunado durante los últimos minutos del segundo tiempo, el espíritu de lucha de los jugadores y el entusiasmo de los seguidores sigue intacto, renovando el compromiso con el club.

En palabras de Fernando Toubes, uno de los promotores de esta idea, el fervor por la "nueva etapa Baroni" ha sido el motor de esta iniciativa. Según comenta, la creación de esta peña responde a la necesidad de reforzar el apoyo al CD Lugo en un momento clave de su historia, bajo la dirección del técnico Yago Iglesias. Así, el Clan de Sucellos abre sus puertas a un nuevo capítulo con una propuesta singular: apoyar al equipo desde una perspectiva tanto gastronómica como futbolística.

Cedida Buen ambiente gastronómico y futbolístico

El encuentro de ayer, sábado, fue la ocasión perfecta para disfrutar de este nuevo proyecto. Los miembros del Clan de Sucellos y algunos amigos invitados se reunieron en el número 59 de la Rúa Quiroga, donde pudieron seguir el partido en una pantalla gigante, compartiendo la emoción de cada jugada y consolidando su identidad como peña oficial del CD Lugo.