O lume non avisa: incendio ás portas do Camiño en plena xornada de risco moi alto en Lugo

Foi pouco despois do mediodía cando un foco de lume se declaraba nas proximidades de Castromaior, en Portomarín, a escasos metros do trazado do Camiño Francés. A rápida intervención de medios aéreos, entre eles varias avionetas e un helicóptero, evitou que o incendio chegase a maiores. As cámaras de COPE Lugo captaron parte da actuación e do avance do fume na contorna.

Aínda que a superficie afectada non foi significativa grazas á pronta resposta dos equipos de extinción, o suceso coincide cunha das xornadas máis críticas do verán no que a risco de incendios se refire. Segundo a información publicada por MeteoGalicia, gran parte da provincia de Lugo —incluíndo a zona onde tivo lugar este incendio— atópase hoxe nun nivel de alerta moi alto.

Este índice de risco calcúlase a partir da análise de múltiples factores que inflúen no comportamento do lume. Entre eles, o estado de seca acumulada nos últimos meses, a humidade e a temperatura actuais, o estado dos matorrais e pastos, así como a intensidade e dirección do vento. A información meteorolóxica utilízase con alta resolución espacial (ata 200 metros), o que permite afinar ao máximo a predición do perigo de incendio en cada punto do territorio.

Nun contexto onde o clima e as condicións do terreo se combinan para facilitar a propagación rápida do lume, cómpre extremar a precaución. Galicia entra nestes días nunha fase delicada onde calquera chispa pode ter consecuencias imprevisibles.