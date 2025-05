Lugo ten unha feira para defender unha profesión en perigo: o gandeiro da montaña

Lugo - Publicado el 06 may 2025, 07:49 - Actualizado 06 may 2025, 08:58

A provincia de Lugo ten unha feira para defender a supervivencia dunha profesión en perigo: o gandeiro da Montaña. A quinta edición celebrararáse o próximo 10 de maio en San Román de Cervantes, nos Ancares, grazas ao impulso da asociación Territorio Verde e á colaboración do Concello de Cervantes e a Deputación Provincial de Lugo.

Esta quinta edición da feira foi presentada polo deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera Capón; o alcalde de Cervantes, Benigno Gómez Tadín; o concelleiro Miguel González Vilela; e a presidenta da asociación Territorio Verde, Sonia Rodríguez; xunto a outros representantes deste colectivo.

Pablo Rivera destacou que a institución provincial aporta 6.000 euros ao colectivo para apoiar esta cita que reunirá a 200 animais e que busca poñer en valor o traballo do sector agrogandeiro da Montaña lucense.

"un fondo orgullo"

"Desde a Deputación de Lugo sentimos un fondo orgullo por apoiar esta feira, cunha vontade política clara: acompañar aos concellos da montaña na construción dun futuro con raíces profundas. Porque defender ao gandeiro da montaña é tamén defender a economía local, a xestión sostible do territorio, a cultura e o patrimonio natural", afirmou o deputado.

O deputado provincial animou a todos os lucenses e as persoas que visitan a provincia a que se acheguen a San Román este día, "onde non faltarán os concursos, a música tradicional, gastronomía e, por riba de todo, orgullo de ser e de estar na montaña".

Nesta quinta edición, o colectivo organizador prevé superar os 200 animais do pasado ano entre gando vacún, equino, ovino e caprino, procedentes de distintas gandarías da montaña lucense e de Asturias.

FEIRA DURANTE TODO O DÍA

A asociación Territorio Verde co apoio do Concello de Cervantes recuperou no ano 2019 esta tradicional feira co obxectivo de poñer en valor a actividade gandeira e lembrar "o espírito das feiras de hai 40 anos que se celebraban ao aire libre e eran o principal punto de venda de gando na Montaña lucense".

Territorio Verde Feira en Defensa do Gandeiro da Montaña

A feira comezará ás oito da mañá coa recepción do gando. Ao longo do día haberá poxa de xovencas, entrega de numerosos premios aos mellores exemplares, sorteos e xogos para nenos e nenas. A xornada estará amenizada pola mañá polos grupos de música tradicional Os Xardois e Os Gaioleiros, e pola tarde, coa actuación de Tania y su acordeón.

O programa de actividades é o seguinte:

08:00 horas. Recepción do gando e recollida de credenciais.

10:00 horas. Votación do xurado segundo as categorías a premiar.

11:00 horas. Animación a cargo dos grupos de música tradicional Os Xardois e Os Gaioleiros.

12:00 horas. Poxa de xovencas da Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega (Acruga).

13:30 horas. Entrega de premios aos mellores exemplares.

16:30 horas. Actuación de Tania y su acordeón.

19:00 horas. Sorteo de 500 puntos.

20:30 horas. Peche da feira.