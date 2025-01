Lugo se congela: el termómetro se desploma hasta -6,2 grados

Bo día! Continuamos sen cambios. Anticiclón ao norte:



🔹Xeadas e néboas nos vales do interior pola mañá

🔹Ceo despexado con ascenso de temperatura pola tarde

🔹Vento en calma



As cores do mapa das mínimas dan idea do frío desta madrugada. pic.twitter.com/hH1RDVViH6