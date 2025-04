Lorena Ramos: la Spiderman de Lugo que desafía los tejados

Lorena Ramos y su pareja, Julio, son los auténticos guardianes de los tejados en Lugo. A través de su empresa Meza Ramos, se especializan en trabajos en altura, enfrentándose a las fachadas de la ciudad con la destreza y valentía de los mejores alpinistas. Desde la limpieza de canalones hasta la reparación de grietas y sellado de ventanas, su labor no solo exige habilidad técnica, sino también una preparación rigurosa y una mentalidad de acero.

Una profesión de altura

Realizar el trabajo que Lorena y Julio llevan a cabo día tras día no es tarea sencilla. Para ello, no solo hace falta el dominio de técnicas propias de los montañeros, sino también una formación especializada que les permita ascender y descender por las paredes de los edificios con total seguridad. No es una habilidad que cualquiera pueda practicar; es un verdadero arte que requiere, además de destreza física, una precisión impecable para garantizar un trabajo bien hecho.

La magia de los equipos italianos

El equipo de Meza Ramos cuenta con herramientas de la más alta calidad, fabricadas en Italia, que permiten a los profesionales realizar su labor con total comodidad y seguridad. Entre ellas, destacan los asientos y sistemas de suspensión, que permiten a Lorena, por ejemplo, permanecer suspendida en el aire durante largos períodos sin perder concentración.

Estos avances son esenciales, pues, aunque parezca que está colgando en las alturas como una especie de Spiderman, el trabajo exige concentración y herramientas que optimicen cada movimiento.

Como los superhéroes de Marvel

De vez en cuando, los vecinos de Lugo se sienten intrigados al ver un movimiento fugaz en alguna de las fachadas de la ciudad. No es para menos: ese movimiento suele ser Lorena, ascendiendo por los muros como si tuviera superpoderes. Pero no, no es un superhéroe.

Es una auténtica profesional, experimentada y hábil, que ha convertido las alturas en su terreno. La destreza y compromiso de Lorena y su equipo no se limitan solo a Lugo; Meza Ramos también realiza trabajos fuera de la provincia, y con solo hacer una llamada, se puede coordinar una cita con ellos. Y es que, cuando se trata de trabajos en altura, no hay reto que se les resista.

Chema Núñez Meza Ramos: Un equipo perfecto

La ciudad a sus pies

Lorena Ramos ha demostrado que no hay pared demasiado alta ni tarea demasiado complicada. Como Spiderman, pero sin necesidad de superpoderes, ha conquistado las alturas y se ha ganado el respeto de los lugueses, que siempre saben que, si algo ocurre en los tejados o fachadas de la ciudad, ellos estarán allí, listos para afrontar cualquier desafío.

Con valentía, profesionalismo y el mejor equipo a su lado, Meza Ramos se ha establecido como una referencia en el mundo de los trabajos en altura, llevando el nombre de Lugo a las alturas, literalmente.