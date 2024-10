"El lobo come todos los días, hay que controlar su población"

Fernando Rois avisa de que "si no se controla la población de lobos en Galicia, el problema irá a más"

El presidente de la Asociación de Tecores de Galicia (Ategal), Fernando Rois, sostiene que si no se toman medidas para “controlar la población de lobos”, los “problemas” que ya está ocasionando esta especie a las explotaciones de ganado en extensivo de diversas comarcas gallegas “irán a más”.

“No se puede tener tanta protección. El lobo tiene que existir. Nosotros no decimos que no exista. Pero nosotros ya sabíamos que estos problemas iban a llegar, una vez que se ha prohibido su caza, y que se hizo lo que se hizo”, dijo Rois.

De hecho, “si a alguien han cogido por sorpresa” los ataques de las alimañas al ganado en determinadas comarcas, como A Mariña lucense, es que realmente no prestó atención a las advertencias que se hicieron previamente desde el propio sector agranadero y por parte de los propios cazadores.

Rois asegura que la situación “va a empeorar”, porque el problema, “si no se gestiona, irá a más”.

Cope Lugo Cazadores con perros en un monte de Lugo

"no tiene depredador"

“Pasa exactamente lo mismo que con el jabalí. Las especies hay que controlarlas, si no se descontrolan”, dice Fernando Rois.

Recuerda que “en la naturaleza el lobo tiene por encima al hombre, pero no tiene ningún depredador que regule su población”.

De hecho, opina que “está acabando con las empresas que hay en el monte. Como en el monte hay cada vez menos comida, baja a comer los terneros, las ovejas y hasta los perros” de las explotaciones ganaderas.

“El lobo come todo los días”, recuerda Rois.