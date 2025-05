La información agraria en COPE Lugo: baja el precio de la leche, el Aula de Produtos Lácteos cumple 30 años y la Xunta prohíbe las quemas agrícolas

Lugo - Publicado el 31 may 2025, 09:35

Nuestro país fue el único estado de la Unión Europea en el que ha bajado el precio de la leche en el primer trimestre del año en relación con el mismo período de 2024, según la información que ha publicado esta semana el Observatorio del Sector Lácteo de la Unión Europea.

Según ese informe, el precio medio de la leche en España se quedó en 0,482 euros por litro, un 3% menos que en 2024, mientras que en la Unión Europea se fue a 0,529 euros por litro, un 15% más que hace un año.

Esta semana también te contamos que el Aula de Produtos Lácteos e Tecnoloxías Alimentarias (APLTA) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) celebra los 30 años que han transcurrido desde su fundación y su primera década en las nuevas instalaciones, inauguradas el 1 de junio de 2015, en el barrio de San Fiz de la capital lucense, a escasos metros de la sede del Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL).

COPE Lugo Sede del Aula de Produtos Lácteos, en el barrio lucense de San Fiz

La Xunta vuelve a prohibir las quemas agrícolas

La Xunta de Galicia ha prohibido de nuevo esta semana las quemas de restos agrícolas y forestales realizadas por particulares en la Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, precisa la Consellería do Medio Rural en un comunicado, "esto implica que no se darán más permisos y que los ya concedidos no tendrán validez" hasta nuevo aviso.

En todo caso, quedan excluidas de esta prohibición las quemas controladas que ejecuta el Servicio de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, dado que son debidamente planificadas y los efectivos que las llevan cabo disponen de los medios de extinción precisos.

Esta decisión ha sido tomada, precisa la Xunta, después de evaluar la evolución de la situación meteorológica y una vez analizados detalladamente los diferentes indicadores técnicos que inciden en el riesgo de fuego.