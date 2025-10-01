Los hosteleros de Lugo podrán cerrar dos horas más tarde de su horario habitual durante la celebración del San Froilán

El ferial de San Froilán abrió sus puertas el pasado viernes -día 27 de septiembre-

El Concello de Lugo , en respuesta a la solicitud presentada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (Apehl), ha autorizado una ampliación de dos horas sobre el horario límite de cierre habitual en todos los establecimientos de hostelería del municipio con motivo de la celebración de las patronales de San Froilán -fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional-.

Esta medida estará vigente las noches del sábado 4 al domingo 5 y del domingo 5 al 6 de octubre, así como en las noches del viernes 10 al sábado 11 y del sábado 11 al domingo 12, coincidiendo con el desarrollo principal de las actividades festivas.

Esta ampliación horario es fundamental para que la hostelería pueda atender al incremento de público que generan las fiestas patronales" Checé Real Presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo

El presidente de la Apehl, Cheché Real, agradeció al Ayuntamiento “su receptividad nuevamente ante esta propuesta” y destacó que “esta ampliación horaria es fundamental para que la hostelería pueda atender al incremento de público que generan las fiestas patronales, un evento de referencia en Galicia y que atrae a miles de visitantes”.

“Les permite una mejor organización del servicio, contribuye al ambiente festivo y favorece la dinamización de la economía local en estas fechas tan señaladas”, concluyó.