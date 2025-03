¿Festivo o no? El Día del Padre, a debate en Lugo...

19 de marzo, día de San José. Felicidades a todos los "josés", "josefas", "pepes" o "pepitas". También en sus variantes idiomáticas, ya que, como decía aquel: "Me llamo Josep Lluís aquí y en la China popular". Que viva la libertad y la democracia, vaya por delante.

Por supuesto, también es día de felicitar a todos los padres, putativos o de ley, ya que hoy celebramos nuestro día, con mayor o menor merecimiento. Con algún sustancioso regalo o con un dibujo amoroso de la principal causa de nuestros desvelos. Al final, cada uno sabrá lo que valora más.

CUANDO EL GUADIANA PASA POR GALICIA

Pero vamos con la polémica, que es lo que nos gusta. El caso es que hoy es festivo en varias comunidades autónomas. En Galicia este año no lo es. En Lugo tampoco. Aunque nos quede un poco lejos, vamos como el Guadiana. Y, si me lo permite Rajoy, aquí si que no sabemos si subimos o si bajamos, maldita la gracia...

El caso es que en COPE Lugo sacamos los micrófonos a la calle para preguntarle a la gente. La mayoría prefiere que el día de San José sea festivo, pero hay opiniones para todos los gustos... Que sea miércoles, la verdad sea dicha, nos corta un poquito la semana.

Si fuese viernes, otro gallo cantaría (y esta vez no a San Pedro).