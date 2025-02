La 'Feira do Emprendemento Infantil': El futuro del emprendimiento comienza en los más pequeños

Ramón García, creador de la "Feira do Eprendemento Infantil"

A través de esta feria, organizada por Ramón García, profesor y pedagogo con más de 20 años de experiencia como Boy Scout, los niños aprenderán a gestionar una microempresa, descubrirán sus habilidades y potenciales y comprenderán conceptos clave como las finanzas y el valor del esfuerzo, todo mientras juegan y experimentan de manera lúdica.

Un evento que marca la diferencia en la educación infantil

El objetivo de esta feria es ofrecer a los niños una experiencia educativa fuera de lo común, en la que puedan aprender sobre la importancia de la iniciativa personal y la capacidad de generar ideas de negocio. Ramón García, quien coordina el evento, destaca que los niños en el futuro piensen: "no voy a esperar a que el trabajo venga a mí, sino que yo voy a tomar la iniciativa". Con este enfoque, los pequeños participantes podrán desarrollar pequeñas iniciativas empresariales, guiados por la experiencia de los adultos y fomentando su autonomía desde una edad temprana.

Una "micro formación" para sentar las bases del emprendimiento

Antes de la feria, los niños deberán inscribirse junto con sus colegios. Además, participarán en una "micro formación de dos días" de carácter online, en la que aprenderán lo básico sobre la gestión de un negocio. A lo largo de esta formación, los niños comprenderán cuestiones como el dinero necesario para comprar materiales, cómo fijar precios y si su negocio será rentable. El objetivo es que los pequeños se den cuenta de la importancia de planificar y gestionar los recursos de manera eficiente, mientras desarrollan sus ideas y proyectos. Esta actividad busca llenar un vacío en la educación, ofreciendo una formación práctica que los ayude a manejar las finanzas y la administración en su vida futura.

Fomentando la creatividad y el emprendimiento

Ramón García, pedagogo y profesor en el CEIP Luis Pimentel de Lugo, considera que esta feria también permite a los niños descubrir sus talentos y habilidades. "Se trata de hacer que los niños disfruten mientras aprenden, y que encuentren lo que se les da bien, lo que les gusta y lo que podría ser rentable en el futuro", explica Ramón. En este sentido, los ejemplos de iniciativas que los niños podrán desarrollar son tan variados como la creación de chapas, la elaboración de cómics o la gestión de pequeños puestos de venta, siempre en función de sus intereses y talentos. Al final de la actividad, podrán analizar si su negocio ha sido rentable o si simplemente han cubierto los costes, proporcionando una experiencia didáctica completa.

Colaboraciones y proyecciones futuras

La 'Feira do Emprendemento Infantil' está organizada por la Escola de Tempo Libre Bulideira, con la colaboración de las plataformas Bulideira, con sede en Lugo, y Barafunda Animación, de Vigo. Si esta primera edición tiene éxito, Ramón García y su equipo esperan expandir el evento a otras localidades de Galicia, promoviendo el emprendimiento infantil a nivel regional.

Chema Núñez Cartel: Feira do Empredimento Infantil

Para asegurar que la feria se lleve a cabo con éxito, la organización busca el apoyo de empresas locales que puedan colaborar en el financiamiento de gastos menores, como la decoración de los stands, la creación de camisetas conmemorativas y el pago de monitores. Con un presupuesto ajustado, los organizadores confían en que esta experiencia sea una oportunidad única para los niños, padres y profesores.

Inscripción y contacto

Las inscripciones ya están abiertas, y aquellos interesados en participar pueden ponerse en contacto con la organización a través del correo electrónico etlbulideira.proxectos@gmail.com o mediante WhatsApp al número 669432111 (por las tardes).

La feria se celebrará en el Colegio de Franciscanos de Lugo, un espacio ideal y colaborativo en pleno centro de la ciudad, en una jornada que promete ser una experiencia inolvidable para todos los participantes.

Un proyecto que apuesta por el futuro

La 'Feira do Emprendemento Infantil' no solo es una feria, sino una semilla que pretende germinar en el corazón de los más jóvenes. Ramón García, quien además de ser pedagogo fue Boy Scout durante más de 20 años, asegura que este evento puede ser una oportunidad para que los niños aprendan de manera divertida, adquieran conocimientos sobre la gestión de recursos y, sobre todo, disfruten emprendiendo en lo que mejor saben hacer. Así, a través de la práctica, los niños no solo se convierten en emprendedores, sino que descubren el potencial de la creatividad y la iniciativa personal desde temprana edad.