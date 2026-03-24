Fe y marketing: una hermandad de Lugo sale a la calle para captar cofrades

La Cofradía del Desenclavo de Lugo lanzaba recientemente una iniciativa publicitaria poco común para atraer a nuevos miembros de cara a la Semana Santa. La hermandad ha instalado una valla publicitaria en el polígono de O Ceao para combatir la percepción de que las cofradías son "algo cerrado", según explica su hermano mayor, Ramón Basanta. El objetivo es dar a conocer su labor y la del resto de hermandades lucenses.

Una campaña para no desaparecer

Detrás de esta estrategia se encuentra el "miedo un poco al futuro", como admite Basanta, ante el riesgo de que las asociaciones se vacíen. "No queremos volver a los años 80 cuando un poco más desaparecen", afirma, subrayando la necesidad de actuar ahora para evitar un declive difícil de revertir. La meta es clara: "crecer y crecer y crecer".

Los resultados han sido positivos, aunque progresivos, con gente nueva apuntándose "un poquito más a cuentagotas" de lo que esperaban. Basanta destaca que la campaña ha logrado una gran visibilidad en los medios de comunicación, lo que consideran fundamental. De cara al futuro, planean una campaña conjunta con otras cofradías para darse a conocer en parroquias y otros centros.

Tradición y redes para llegar a los jóvenes

La modernización en la comunicación es clave para la supervivencia, y la cofradía lo tiene claro con su apuesta por Instagram y Facebook. Ramón Basanta considera que la presencia digital es innegociable para conectar con el público, especialmente con los más jóvenes. "Si no estás en las redes sociales, no existes", sentencia el hermano mayor.

Cedida Anuncio en redes sociales

Si no estás en las redes sociales, no existes" Ramón Basanta Hermano Mayor de la Cofradía del Desenclavo de Lugo

Además de la captación de miembros, la cofradía busca portadores para que sus pasos salgan "todos a hombros", una tradición que quieren consolidar en Lugo. Su esperanza es que otras hermandades sigan su ejemplo para hacer la Semana Santa de Lugo "realmente espectacular". Todo ello con el objetivo final de conseguir el reconocimiento como Semana Santa de Interés Turístico Nacional.

Una cofradía abierta y pionera

La Cofradía del Desenclavo es la más antigua de Lugo y se define por su carácter pionero. Fue la primera en admitir mujeres en 1986, la primera en tener presencia en redes sociales y la que impulsó la renovación gracias a una directiva joven. Actualmente cuenta con unos 250 cofrades de perfiles muy variados, desde jóvenes a mayores y gente de fuera de la ciudad.

Sobre polémicas como el veto a mujeres en otras cofradías, Basanta es tajante y lo califica de "inexplicable". Defiende que "las tradiciones son buenas siempre y cuando se puedan ir adaptando a los tiempos" y se debe eliminar lo que es perjudicial. "Lo que no es de recibo es que a estas alturas de la vida vengan cuatro señores y digan aquí no desfilan mujeres", opina.

Las tradiciones son buenas siempre y cuando se puedan ir adaptando a los tiempos" Ramón Basanta Hermano Mayor de la Cofradía del Desenclavo de Lugo

Para quienes se sientan interesados, el proceso para unirse es sencillo: pueden acercarse a la sede o contactar a través de las redes sociales. La cofradía ofrece un periodo de prueba e incluso facilita un hábito, prometiendo a los nuevos miembros un "grupo de gente maravillosa", grandes amigos y un muy buen ambiente.