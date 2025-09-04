Fallece el dueño de una empresa de maderas en Riotorto (Lugo) alcanzado por una procesadora forestal

La central de coordinación de emergencias del 112 recibió aviso del accidente por parte de un compañero del fallecido

Un trabajador ha fallecido en la mañana de este jueves como consecuencia de un accidente laboral en el municipio lucense de Riotorto, al ser alcanzado por una procesadora forestal.

Según informa Juana Carrera desde Cope da Costa, el fallecido es Antonio Fernández Fernández, dueño de la empresa Maderas Naciente, de 65 años de edad.

Según la información facilitada por el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE), fue un compañero del fallecido quien informó del accidente a través del 112.

El accidente laboral se produjo sobre las 11:30 horas de esta mañana, en el lugar de A Ermida, en la parroquia de Espasande de Abaixo, en una zona de difícil acceso.

dispositivo de emergencias

El trabajador que llamó a la central de emergencias informó de que su compañero había sido alcanzado por la procesadora y, aunque no estaba atrapado, ya avanzaba de que podría estar fallecido.

De inmediato, desde el 112 se pasó aviso a los Bomberos de Barreiros, al GES de A Pontenova, a la Guardia Civil, a la agrupación de Protección Civil y al servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Los profesionales de los servicios de emergencias, ya en el punto, solo pudieron confirmar el fallecimiento del trabajador.