Éxito en redes del vídeo musical de la Vicepresidencia de la Diputación de Lugo, con más de 2.200 visualizaciones

La pieza, difundida desde el pasado viernes en redes sociales, está liderada por la banda De Ninghures, que marca el ritmo de una creación audiovisual grabada en el Museo Provincial de Lugo. En el proyecto participan también ünder & Diego Flâneur, Galician Army, Pank´on Keixo (Brais y Xes Pintor), Germán Díaz, Blanca Villares, las pandereteiras Iria López y Valeria Esteban, así como la creadora de contenido Konachadas.

La diputada de Cultura, Iria Castro, explicó que la iniciativa nace “del interés y de la voluntad de celebrar la música en gallego que se está haciendo en este momento, con una aportación muy destacada del talento lucense, representado en las bandas y artistas que aparecen en el vídeo”.

Castro subrayó además que el proyecto funciona como una herramienta de promoción cultural, ya que permite acercar el Museo Provincial de Lugo a nuevos públicos, especialmente al público joven que sigue a estos artistas y grupos musicales.

Esta producción se enmarca en la apuesta de la Vicepresidencia de la Diputación de Lugo por la música en gallego, a través de programaciones propias y colaboraciones con distintos colectivos culturales. En total, estas iniciativas suman más de 650 actuaciones musicales a lo largo del año en diferentes puntos de la provincia.

El vídeo completo puede verse en el canal de YouTube de la Diputación de Lugo.

https://www.youtube.com/watch?v=4KjPb2u-vFI