Una empresa de Lugo compite en el sector biofarmacéutico global: AMSbiopharma culmina su Plan de Innovación

AMSbiopharma, laboratorio lucense perteneciente al Grupo AMSlab, ha presentado esta mañana en un evento online los resultados de su Plan de Innovación, desarrollado a lo largo de los últimos 18 meses con el apoyo de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) a través del programa InnovaPeme 2024.

La iniciativa permitirá reforzar la posición competitiva de la empresa en el sector biofarmacéutico global, mediante la puesta en valor de la innovación intangible, la implementación de nuevos protocolos de calidad, el fomento del intraemprendimiento y la expansión internacional.

Para garantizar el éxito del plan, la compañía también ha reforzado su equipo humano con la incorporación de nuevo personal altamente cualificado, seleccionado "bajo estrictos criterios de excelencia técnica y profesional", informa la compañía en un comunicado.

Durante la ejecución del plan, AMSbiopharma ha puesto en marcha proyectos de investigación y acuerdos con entidades públicas y privadas que le han permitido diversificar su actividad, impulsar el know-how de su personal y abrir nuevas líneas de trabajo. Estas alianzas han fortalecido la competitividad de la empresa y han generado conocimiento técnico clave para abordar los retos de un sector en constante evolución.

Mejora continua en calidad y tecnología

La compañía impulsa la mejora continua de sus protocolos de calidad para garantizar la máxima seguridad, eficacia y fiabilidad de sus procesos analíticos. Además, ha incorporado innovaciones tecnológicas en cifrado y control de datos, que mejoran la trazabilidad y la transparencia de sus procesos. A estos avances se suma la puesta en marcha de nuevas instalaciones, diseñadas para reforzar la capacidad de AMSbiopharma en el desarrollo de servicios analíticos de alto valor.

El Plan de Innovación ha reforzado la cultura emprendedora dentro de la compañía. Gracias a las sinergias con las diferentes empresas del Grupo AMSlab, se ha potenciado el intercambio de conocimiento y se han impulsado iniciativas en las que los propios empleados han asumido un papel activo en el desarrollo de proyectos innovadores.

La internacionalización ha sido otro de los pilares del plan. AMSbiopharma ha desplegado estrategias de prospección de mercado en nuevos países, con hitos destacados como la misión comercial a Carolina del Norte.

Este viaje permitió establecer asociaciones estratégicas con centros de investigación y abrir nuevas vías de cooperación orientadas a posicionar a Galicia como un actor clave en el sector biotecnológico internacional.

Un compromiso con la biotecnología gallega

Con la finalización de este plan, AMSbiopharma consolida su compromiso con la innovación tecnológica y la mejora continua de procesos, reafirmando su papel como agente dinamizador del sector biotecnológico en Lugo y en Galicia. “Este proyecto supone un paso adelante para AMSbiopharma en su camino hacia la diferenciación, la internacionalización y la innovación. Gracias a esta apuesta, incrementamos nuestra competitividad ofreciendo servicios de gran valor para el sector biofarmacéutico”, destacan desde la dirección de la compañía.