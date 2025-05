El comité piensa que Alcoa usa el apagón para no arrancar la fábrica de Aluminio de San Cibrao: “Podrían reiniciar las cubas hoy mismo sin problema”

Lugo - Publicado el 16 may 2025, 07:45

Alcoa anunció que no podría cumplir el compromiso firmado para rearrancar la fábrica en octubre

Después de que Alcoa anunciase en las últimas horas que no arrancará las cubas de la fábrica de Aluminio de San Cibrao en el plazo firmado en el acuerdo de viabilidad -que fijaba como fecha el 1 de octubre- como consecuencia del apagón del pasado 28 de abril, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha asegurado que si la compañía quisiese podría reiniciarlas “a día hoy sin problema ninguno”.

“El arranque de las cubas podía acometerlo a día de hoy sin problema ninguno. Están preparadas y hay gente lista para arrancar esas cubas. No ha vuelto a haber ningún apagón y está funcionando todo con normalidad en España”, dijo José Antonio Zan.

De hecho, recordó que “el problema con el apagón” al que alude la empresa “tiene que ver con treinta cubas, que tuvieron que pararse, pero que van a ser metidas en el seguro y las acabará pagando el Estado”, como daños provocados por ese caída de la red eléctrica.

“En cuarenta años hemos tenido un apagón, pero para eso está el seguro. Alcoa siempre tuvo seguro en fábrica. Para eso también están el Gobierno y la Xunta para apoyar en lo que haga falta”, insistió.

"no es nada nuevo"

En ese sentido, censuró las declaraciones de la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, quien le reclamó al Gobierno central “que aclare de una vez por todas” las causas del apagón general del pasado 28 de abril para dar estabilidad a la industria y, en concreto, a empresas electrointensivas “como Alcoa”.

“No es nada nuevo. No sabemos de dónde saca esto la conselleira. En Asturias hubo una inundación y el seguro lo cubrió. Incluso el Principado puso dinero para recuperar la actividad. No sabemos por qué la conselleira se pone del lado de la empresa y dice que el apagón paralizó el arranque de las cubas”, afirmó.

“Hay que pedir un poco responsabilidad a los representantes políticos que tienen cargos a la hora de hacer determinadas afirmaciones, que no tienen base ninguna”, insistió el presidente del comité.

De hecho, dijo que existe una diferencia clara entre aludir a una causa “de fuerza mayor” en un momento dado a causa de un apagón y “continuar sin arrancar las cubas aludiendo a lo que ha pasado”.

“Cuando hubo la inundación de Asturias, nadie pidió que se pusiese en un papel que no iba volver a llover”, ironizó.