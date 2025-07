El comité no se fía de las intenciones de Alcoa aunque comunicase el rearranque de las cubas de Aluminio en San Cibrao

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao sigue dudando de las intenciones de la compañía después de la multinacional anunciase en las últimas horas su intención de reanudar el rearranque de las cubas de electrolisis en la fábrica de aluminio del complejo industrial mariñano, con el objetivo de que quede completado en el año 2026.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del comité, José Antonio Zan, recordó que cuando se inició el proceso, “el 1 de abril, la compañía ya tenía difícil completarlo a día 1 de octubre -como figuraba en el acuerdo de viabilidad-, porque el día 28 -cuando se produjo el gran apagón en España- solo tenían arrancadas dos cubas a mayores de las que ya tenían antes”.

“Con lo cual, si echamos la cuenta, a dos cubas por mes, no era creíble, difícilmente, que pudiesen llegar”, precisó.

El presidente del comité opina que “ahora va a pasar algo parecido, dado que la empresa anuncia el comienzo del rearranque, pero no dice cuántas cubas va arrancar por día, ni cómo va a ser. Es más, los plazos son más que largos, porque hablan de mediados de 2026, con lo cual solo les quedarían seis meses por cumplir con las cubas funcionando”.

Cedida Un grupo de trabajadores de Alcoa se encadenaba este lunes a las puertas de la Subdelegación de Lugo

“La paralización, hay que recordarlo, duró dos meses y medio. Con lo cual, si cogemos los tiempos que aplica Alcoa, habría que ampliar en esos dos meses y medio el 100% de funcionamiento de las cubas que estaba pactado a partir del 1 de octubre”, recordó Zan en relación con los plazos del acuerdo de viabilidad.

incertidumbre

Por otra parte, matizó, “tampoco sabemos si van a llegar al 100%, cosa que dudamos, porque vemos el estado en el que se encuentra una de las series. No han procurado desde el inicio tenerla lista”.

“Habrá que ver si esto lo han acordado con el Gobierno y con la Xunta. Pedir explicaciones. Todo esto se ha hecho con un oscurantismo total”, dijo el representante sindical.

“No dicen que número de cubas van a estar funcionando a mediados de 2026, si va a estar funcionando el 100%, qué va a pasar con las empresas exteriores, porque alguna ya tiene problemas. Lo que está claro es que el Gobierno y la Xunta no están defendiendo a la industria, no defienden a los vecinos” de A Mariña, lamentó.

Cedida El comité de empresa consiguió el compromiso de la subdelegada para que el Gobierno cierre la fecha de una reunión entre la representación de los trabajadores y la Administración

"Alcoa solo se movió cuando el comité anunció una denuncia"

Además, opina que “está claro es que Alcoa solo se ha movido cuando tuvo conocimiento de que el comité iba a presentar una denuncia por incumplir la ley con la falsedad de ese caso de fuerza mayor, que no puede aplicar, pues es la autoridad laboral la que autoriza esa fuerza mayor, no la compañía”.

Según su criterio, “hacerlo unilateralmente, como lo hizo Alcoa, y encima prolongarlo en el tiempo, era un auténtico incumplimiento de la ley”, matizó.

“Se han visto obligados a arrancar las cubas”, sostiene.