El CD Lugo se desangra: "200 aficionados menos cada año", denuncia Suso Ramada

Tras décadas de apoyo incondicional, anuncia que dejará de ser socio la próxima temporada, una decisión que refleja la profunda crisis que atraviesa la entidad albivermella. "Es como un divorcio", confiesa Suso Ramada, quien, aunque sigue sintiendo el cariño por el equipo, ya no encuentra aliciente para acudir al Anxo Carro.

La deriva: de Segunda a PRIMERA... RFEF

El CD Lugo atraviesa una de las etapas más oscuras de su historia. La caída libre desde la Segunda División hasta Primera RFEF y, recientemente, a los últimos puestos de la misma, es solo uno de los múltiples problemas que aquejan al club. A esta crisis deportiva se suma un déficit económico alarmante, la inestabilidad con constantes cambios de entrenadores sin rumbo claro y un Anxo Carro que ha perdido gran parte de su atractivo, con la reciente retirada del cierre de gradas del Miño.

Además, la falta de apoyo institucional y la sensación de estancamiento bajo la presidencia de Constantino Saqués dejan entrever un futuro incierto. En palabras de Suso Ramada, exdirectivo del club y socio desde los 12 años, el escenario es desolador. "No hay futuro, al menos no el que esperaba", afirma.

Suso Ramada: un amor que se apaga

La relación de Ramada con el CD Lugo ha sido siempre estrecha y profunda. Desde que tenía 12 años, siguió al equipo por toda Galicia y España, y fue testigo directo de los ascensos históricos a Segunda División. "El Lugo siempre fue una de las prioridades de mi familia", recuerda con nostalgia. "Mi mujer y yo, mi hijo y mi hija, vivimos esos ascensos juntos, en cada campo, sintiendo que formábamos parte de algo grande".

Pero ahora, el desencanto ha sido inevitable. "Me duele y me duele", asegura Suso, quien reconoce que ya no pisa el Anxo Carro. "Ni siquiera fui al partido contra la Cultural Leonesa", admite. Aunque sigue el equipo por la radio, la desconexión con la gestión actual del club es evidente. "Es como un divorcio", repite, aludiendo a una separación emocional que le impide seguir siendo parte activa de la vida del club.

El fin de una era para los socios del Lugo

La decisión de Suso Ramada de no renovar su socio refleja una tendencia preocupante: cada año, el CD Lugo pierde 200 aficionados. Este lento desangramiento es una muestra palpable de cómo la gestión de Constantino Saqués está afectando no solo al equipo, sino a su base social, que ve cómo se apaga la llama de una relación que muchos consideraban indestructible.

En el horizonte del CD Lugo no se vislumbran cambios inmediatos y el futuro parece cada vez más incierto. Lo que alguna vez fue un orgullo y una pasión para muchos, ahora está marcado por la indiferencia y el desánimo.