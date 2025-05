Candia: "Criticar los acuerdos del Consello da Xunta para Lugo es desconocimiento o mala fe"

Lugo - Publicado el 13 may 2025, 11:40 - Actualizado 13 may 2025, 13:06

La portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Lugo y presidenta provincial del partido, Elena Candia, afirmó que las críticas lanzadas por el gobierno local a los acuerdos alcanzados en el Consello da Xunta que se celebró este lunes en la capital lucense son "fruto de una valoración precipitada, cargada de desconocimiento o de mala fe".

En declaraciones a los medios de comunicación, en rueda de prensa, Candia respondía así al alcalde de la ciudad, Miguel Fernández, y al teniente de alcalde, Rubén Arroxo, quienes afirmaron que la celebración del Consello da Xunta en Lugo había sido "una total decepción" y un "acto propagandístico", respectivamente.

"Ambas son fruto de una valoración precipitada, sin estudiar a fondo lo que se acordaba ayer en el Consello da Xunta. Quiero pensar que era eso, porque no creo que ningún gobierno local pueda criticar inversiones y compromisos tan importantes" como los explicitados en Lugo por el gobierno de la Xunta, dijo Candia.

A su juicio esas afirmaciones son fruto del "desconocimiento" o, simplemente, "de mala fe" por parte del gobierno local de la ciudad.

Xunta de Galicia Reunión del Consello da Xunta en Lugo

proyectos parados por "inacción"

Por ello, le agradeció al presidente Rueda que "avance en proyectos muy necesarios para nuestra ciudad" y le recomendó al gobierno local que "en vez de canalizar el esfuerzo, su trabajo y energía en criticar a la Xunta", se centre "en darle respuesta a los proyectos que están paralizados por la inacción" del propio ejecutivo municipal.

"Es vergonzoso que a día de hoy no esté completo el proyecto para el saneamiento y abastecimiento en Esperante", lo cual mantiene bloqueada una inversión que supera los cuatro millones de euros, o que "todavía no haya licencia para las obras de mejora en las residencias de A Milagrosa y As Gándaras, muy necesarias", por un importe que ronda, en total, los diez millones de euros.

Pero, "todavía es más vergonzoso que desde el 2021 tengamos presupuesto -asignado por la Xunta de Galicia- para construir el nuevo centro de salud del Sagrado Corazón y el Concello de Lugo todavía no sea titular de la parcela que pretende permutar", concluyó.