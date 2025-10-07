El buen tiempo facilita la recogida del maíz forrajero en Galicia, aunque la cosecha mermará tras un verano muy caluroso

La merma en el rendimiento de la cosecha podría oscilar entre un 5 y un 10% a causa de la ausencia de precipitaciones en verano

El buen tiempo que nos está acompañando en líneas generales en las últimas semanas de septiembre y en estos primeros días del mes de octubre está facilitando la recogida del maíz forrajero por parte de los ganaderos gallegos, aunque las sucesivas olas de calor durante el verano han provocado una ligera merma en la cosecha en relación con las previsiones iniciales.

Según explicó a COPE Lugo el responsable de cultivos de CLUN -Cooperativas Lácteas Unidas-, José Ramón Loza, el tiempo seco hace que la recogida del maíz vaya “bastante bien”, dado que favorece “el rendimiento de las máquinas” en las fincas cultivadas.

De hecho, si se mantiene el ritmo actual de trabajo en las parcelas, previsiblemente la campaña de recogida del maíz estará finalizada aproximadamente en unos diez días.

Pixabay Campo de maíz

merma en la cosecha

En cuanto a la cosecha de este año, parece que será “un poco inferior” a las previsiones iniciales, básicamente por “la sequía de los meses de julio y agosto”, dado que apenas llovió y la falta de agua redujo ligeramente el rendimiento por hectárea.

“Pendientes todavía de realizar una valoración global”, reconoció José Ramón Loza, esa merma en la cosecha se situará en torno “a un 5 o un 10%” de las previsiones iniciales.

El maíz forrajero es una de las bases de la alimentación animal en las granjas de vacuno de leche en Galicia, de ahí la importancia que cada año tiene esta campaña.