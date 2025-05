Barredo, Castroverde (Lugo) énchese de festa e inchables o 7 de xuño

Santo André xa ten plan. O sábado 7 de xuño, a pequena parroquia de Barredo, no concello de Castroverde e moi pretiño do Camiño Primitivo, énchese de vida para celebrar a súa tradicional festa na honra de Santo André. Este ano, quen colleu as rendas foi Servando, xa que Laura —organizadora habitual— anda ata arriba cos actos da súa graduación universitaria. Iso si, como recoñece Servando, “deixou moito feito”.

En Barredo viven poucos veciños, pero hai moi bo ambiente. Todos colaboran para que a festa sexa un éxito, e este ano o campo da festa, ben amplo e coidado, acollerá actividades para todas as idades.

Inchables, vermú, orquestra e DJ: festa para todos

Dende primeira hora haberá inchables para os máis pequenos, porque en Barredo saben que se os nenos se divirten, a festa vai ben. Ás 13:30 celebrarase a misa, cedo para que logo o vermú se poida saborear sen présas. A encargada de poñer a música tanto durante o vermú como á noite será a orquestra Superestar.

E pola noite, arredor das 21:30 ou 22:00, o DJ Adolfo Valiño comezará a animar a sesión de baile para que todo o mundo vaia “quentando motores”. Servando insiste en que “o importante é gozar da sesión vermú, que sempre é das boas”.

Preparados ata os tellados

As casas do pobo están xa a punto para a ocasión: a de Emiliano Reguera, a de Pardo, a de Reixa, o rincón de Manoli, a de Forxas, a de Begoña do restaurante San Lázaro, a de Tino, a de Manolo do Herdeiro, a de Manolo Neira, ou a casa Mariñas... todas listas para acoller veciños e visitantes.

E se hai algo que non pode faltar en Barredo, é un bo queixo. Na parroquia atópase a factoría de Santo André, onde se elabora un queixo espectacular con Denominación de Orixe Protexida Cebreiro. “Está levando un gran número de premios”, lembra orgulloso Servando. Un motivo máis para achegarse á festa!

¿E o tempo?

Tamén está asegurado. Servando xa fixo os deberes: “Levei os ovos a Santa Clara”, conta entre risas. Así que xa sabedes, o 7 de xuño en Barredo non falta nada: música, comida, alegría e un queixiño de premio.