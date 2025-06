As Termas en Lugo Acoge los Mejores Dibujos Infantiles para Cuidar el Mundo

¡La Semana de los Dibujos en As Termas!

Cada año, As Termas se llena de color y buenas ideas gracias a los dibujos más ecológicos de los niños y niñas de los colegios de la provincia de Lugo. Pero no se trata solo de una exposición de arte infantil, ¡esto va más allá! Desde hace más de una década, COPE Lugo pensó en un plan que mezcle creatividad, concienciación ambiental y diversión, y qué mejor manera de hacerlo que involucrando a los colegios de toda la provincia para que sus pequeños artistas plasmen sus sueños de un mundo más verde, limpio y sin contaminación. Los 4 primeros clasificados se llevan premio, y el resto de los participantes, ¡se llevan el reconocimiento de haber sido expuestos al público en el centro comercial As Termas! Y para poner la guinda al pastel, todo culmina con una fiesta infantil de lo más animada, organizada por COPE Lugo y Total Sport, en la planta inferior del centro comercial, justo frente a las puertas de Zara. ¡Un planazo!

Así se monta la exposición

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Chema Núñez Adolfo Somoza organiza con entusiasmo cada año

Una vez que el jurado, compuesto por expertos de diferentes ramas del arte, elige los dibujos ganadores, comienza la labor de colgar los trabajos en los paneles que adornarán los pasillos inferiores de As Termas. Los dibujos, clasificados por curso, forman un mosaico colorido de ideas brillantes sobre cómo mejorar nuestro planeta. Desde lemas contra la contaminación hasta sugerencias geniales para salvar el mundo, ¡la creatividad no tiene límites! Y quién sabe, tal vez algún político o responsable de cambio climático debería darse una vuelta por As Termas para inspirarse en las soluciones tan innovadoras que nos proponen los más pequeños. Todo el proceso es una rutina de trabajo que, año tras año, Adolfo Somoza, miembro de COPE Lugo, organiza con entusiasmo. Desde contactar a los colegios hasta entregar los papeles impresos con los logos de los patrocinadores, asegurándose de que todos estén a bordo, ¡todo está perfectamente coordinado!

La gran fiesta infantil

Y después de tanto trabajo y tantas buenas ideas, ¡es hora de celebrar! La exposición culmina con una fiesta que ni los niños ni los adultos querrán perderse. Con la colaboración de Total Sport, la empresa de animación y tiempo libre lucense, el viernes 6 de junio a partir de las 6 de la tarde habrá talleres de globoflexia, maquillaje y, cómo no, una espectacular actuación del Mago Dani Polo. Pero eso no es todo: también entregaremos los premios a los dibujos ganadores. ¡Un cierre perfecto para una semana de creatividad y buen rollo!

Recoge tu dibujo

Si tu dibujo ha sido expuesto, no olvides que puedes recogerlo en la oficina de información de As Termas hasta finales de junio. ¡No dejes que se te olvide!

Y si este año no participaste, no te preocupes. El próximo año podrás unirte a esta gran familia de pequeños artistas que cada año se superan para proponer ideas increíbles para cuidar nuestro planeta. ¡A estar atentos a la convocatoria de COPE Lugo!

Patrocinadores y Colaboradores

Como siempre, el principal patrocinador es el centro comercial As Termas, que hace posible todo el evento, poniendo a su personal a disposición para que todo salga a la perfección. Además, contamos con un montón de firmas que se suman a la causa, apoyando la sensibilización de los niños y niñas en cuanto a las buenas prácticas medioambientales. ¡Gracias a: Lucus Aventur, Caixa Rural, Grafinco, Total Sport, Repuestos Martín, Librería Campus, Librería Galicia, Pizarras Hermanos Castelo, Elide, Panadería Ousa, Kibuc Atticus y Ford Lugo Motor!

¡No faltes!

Este viernes 6 de junio, a partir de las 6 de la tarde, la gran fiesta infantil comienza en As Termas. ¡Te esperamos para disfrutar, reír y celebrar todos juntos!