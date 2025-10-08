COPE
Córdoba
Operación abierta de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Bujalance

Se están produciendo varios registros y se prevén detenciones con incautación de droga en las próximas horas 

Guardia Civil de Córdoba

La Guardia Civil ha iniciado esta mañana una macrooperación contra el narcotráfico en el municipio de Bujalance que continúa abierta. Según fuentes cercanas al operativo, se están llevando a cabo varios registros domiciliarios en este momento y se prevén detenciones con incautación de droga, aunque aún no se conocen las cantidades exactas y qué tipo de sustancia estupefaciente se está rastreando.

En el lugar están interviniendo el Grupo Cinológico de la Guardia Civil con canes especializados en la búsqueda de este tipo de sustancias, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana, drones y un helicóptero. 

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

