Operación abierta de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Bujalance
Se están produciendo varios registros y se prevén detenciones con incautación de droga en las próximas horas
Andalucía - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La Guardia Civil ha iniciado esta mañana una macrooperación contra el narcotráfico en el municipio de Bujalance que continúa abierta. Según fuentes cercanas al operativo, se están llevando a cabo varios registros domiciliarios en este momento y se prevén detenciones con incautación de droga, aunque aún no se conocen las cantidades exactas y qué tipo de sustancia estupefaciente se está rastreando.
En el lugar están interviniendo el Grupo Cinológico de la Guardia Civil con canes especializados en la búsqueda de este tipo de sustancias, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana, drones y un helicóptero.
NOTICIA EN AMPLIACIÓN
Ángel Expósito: "Todo es tan zafio entre Ábalos y Koldo, que da hasta pudor referirse al tema"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h