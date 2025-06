Adega, a organización ecoloxista máis antiga do estado español celebra os 50 anos en Lugo

ADEGA, a organización ecoloxista máis antiga do Estado Español, celebra este 2025 o seu 50º aniversario coidando a Terra e defendendo os nosos recursos naturais. Para conmemorar esta data tan sinalada, ADEGA organiza un festival cheo de actividades no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo o vindeiro sábado 7 de xuño. A xornada contará con feiras, mesas redondas, xogos tradicionais, proxeccións, e concertos, todo pensado para compartir a loita ecoloxista e festexar xuntos este medio século de traballo.

ADEGA, 50 Anos de Loita Ecoloxista

ADEGA foi fundada en 1973 e legalizada en 1976, cando comezou a súa longa traxectoria en defensa do medio ambiente galego. Froilán Pallín, actual secretario xerál da organización, destaca que a loita foi tan decidida que incluso se deron “enfrentamentos físicos” por defender a natureza, algo que marcou os primeiros anos de existencia da organización. Agora, medio século despois, ADEGA segue activa na loita pola terra e o medio ambiente, buscando un futuro máis xusto e sustentable para Galicia.

Festival no Pazo de Feiras e Congresos

Cedida Cartel: Festival 50 aniversario de Adega

O sábado 7 de xuño, Lugo acollerá o gran evento do 50º aniversario de ADEGA, un festival aberto a todos os públicos que ofrecerá unha xornada de actividades culturais, ambientais e festivas. No interior do Pazo de Feiras e Congresos instalarase unha feira de produtos ecolóxicos, agroalimentarios, artesanía e máis. Tamén se ofrecerán charlas e mesas redondas sobre temas ambientais actuais, xogos tradicionais galegos e proxeccións de documentais. O evento culminará cun concerto nocturno con actuacións de Loita Amada, Filophóbicas, Catro nun Zoco e moito máis.

Este festival será un punto de encontro para celebrar a historia de ADEGA, a súa loita e tamén para visualizar o futuro do movemento ecoloxista en Galicia. ¡Non perdas a oportunidade de ser parte deste evento tan especial! Por certo, o acceso é de balde.