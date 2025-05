50º Aniversario do CEIP As Gándaras: Unha celebración para todos

50º Aniversario do CEIP As Gándaras: O 21 de xuño festa para todos

Lugo - Publicado el 08 may 2025, 14:06 - Actualizado 08 may 2025, 14:18

O CEIP As Gándaras de Lugo celebra o seu 50º aniversario este ano e prepara unha serie de actividades para festexar medio século de historia educativa. A xornada central será o sábado 21 de xuño, con actividades para todas as idades e aberta a toda a comunidade. Durante toda a semana do 16 ao 20 de xuño, a comunidade educativa actual poderá participar en obradoiros, actuacións e xogos populares, e o día 21, a celebración abrirase a antigos alumnos, pais, veciños e todas as persoas interesadas.

Programación da Semana Conmemorativa: Actividades para Todos os Gustos

Chema Núñez Cándido Vázquez: Director do CEIP As Gándaras

A partir do luns 16 de xuño, o CEIP As Gándaras ofrecerá unha serie de actividades para a súa comunidade educativa actual, como obradoiros de percusión, a actuación da banda municipal, música tradicional, xogos populares, maxia, cine na rúa, entre outras. Estas actividades culminarán o sábado 21 de xuño cun día cheo de eventos para todas as idades e públicos.

O Día Central: Exposicións, Música e Comida Popular

O sábado 21 de xuño será o día principal das celebracións, cunha xornada aberta a toda a cidadanía. Entre as actividades programadas, haberá unha exposición con material didáctico, fotos antigas, trofeos e outros obxectos que repasan a historia do centro ao longo destes 50 anos. Tamén se contará coa actuación da Banda Filarmónica de Lugo e, despois, cunha comida popular para nenos e adultos.

Comida Popular: Unha Festa para Todos

Chema Núñez Jesica de Casa Botana, encantada de dispensar entradas

A comida popular será un dos momentos destacados da xornada, para a que será necesario retirar tickets previamente. As entradas xa están dispoñibles no colexio e, a partir do venres 9 de maio, tamén poderán adquirirse en establecementos de hostalaría da zona das Gándaras, como na Casa Botana e outros locais. As entradas numeradas non só dan dereito á comida, senón tamén á participación nun sorteo de agasallos, así como á asistencia a un espectáculo de maxia pola tarde e actuacións musicais.

Unha Historia de Medio Século de Esforzo e Crecemento

Chema Núñez Ramón - levou ós fillos nos primeiros anos -: "os mestres eran máis duros antes"

O CEIP As Gándaras foi inaugurado en 1974 - ainda que xa dende o 1971 había actividade lectiva -, durante o mandato do alcalde Fernando Pedrosa Roldán, e ao longo de 50 anos, foi unha das principais referencias educativas do barrio das Gándaras e arredores. Para moitos, a construción deste centro foi un soño feito realidade, un paso fundamental para dotar ao barrio dun futuro próspero a través da educación. A súa historia reflicte non só o esforzo da comunidade educativa, senón tamén o compromiso social para ofrecer un futuro mellor ás novas xeracións.

Chema Núñez Luciano: Fundador da primeira asociación de pais do Colexio de As Gándaras

Este 50º aniversario será unha oportunidade para revivir o pasado, celebrar o presente e mirar ao futuro, contando coa participación de antigos alumnos, profesores, veciños e todos aqueles que, dun xeito ou outro, forman parte da historia do CEIP As Gándaras.