UU.AA acusa a la industria de recaudar para la distribución con tres bajadas seguidas de la leche

El secretario general de Unións Agrarias (UU.AA), Roberto García, sostiene que, de confirmarse una nueva rebaja en los precios de la leche en origen, “tres bajadas consecutivas, incluso en momentos en los que se producen subidas en los costes de producción”, se demostraría una vez más que “la Ley de la Cadena va por un lado y la industria por otro”.

Desde su punto de vista, una nueva rebaja en el precio de leche prácticamente llevaría a las industrias del sector a actuar “como recaudadoras de la distribución”, porque mientras el precio va menguando en origen, “apenas se percibe una bajada” en la leche envasada y en los productos lácteos en los puntos de venta.

A su juicio, sería “un ataque directo” a la Ley de la Cadena Alimentaria, por lo que el sindicato exigirá a la Administración que actúe con contundencia contra aquellas industrias que se salten las normas.

"PIEDRAS CONTRA SU TEJADO"

Por otra parte, opina que esas industrias están “lanzando piedras contra su propio tejado”, porque con esa política “cada vez hacen más difícil el relevo generacional al frente de las explotaciones ganaderas”.

“Cuando se pierde la producción de una granja, no se recupera. Sin explotaciones no son necesarias las industrias. Si no hay producción, la leche llegará envasada directamente desde otros lugares”, insistió.