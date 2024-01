Un premio para impulsar el dinamismo en el sector agroalimentario de Lugo

Nació como un incentivo . Como un "acicate para impulsar una mejora de la calidad de vida y del grado de bienestar de las personas que viven en el medio rural ". También como una forma de incrementar "la transferencia de conocimiento e innovación" desde el campus universitario de Lugo hacia los productores e industrias transformadoras del sector agroganadero de esta provincia, con el cual la Universidade de Santiago de Compostela (USC), a través de su sede lucense, mantuvo siempre una íntima relación.

El Premio Aresa de Desenvolvemento Rural , convocado por la universidad compostelana y la empresa de alimentación animal del mismo nombre, llega este año a su 24ª edición como el mejor dotado económicamente de su categoría en Galicia. Y lo hace, además, en un extraordinario estado de salud, contagiado, sin lugar a dudas, del tremendo impulso del sector agroganadero en la economía gallega.

En esta ocasión, son doce las candidaturas que optan a ese premio , dotado con 10.000 euros y un diploma de mérito para el ganador .

Una vez finalizado el plazo de presentación de candidaturas y tras validar todas las iniciativas presentadas a concurso por parte de la organización, el jurado responsable de evaluar las propuestas formalizadas, un comité presidido por el rector de la USC, Antonio López Díaz, se reunirá en Lugo el próximo miércoles 31 de enero, en el Pazo de Montenegro, para elegir el proyecto ganador de esta edición.





Doce propuestas diversas

La Estratexia Alimentaria Participativa do Eo, Eo Alimenta; el proyecto sectorial y estratégico de mercado Moirai, la iniciativa ecogastronómica de proximidad Slow Food Compostela, Apicultura no Concello de Boborás, laFeira de Mostras e Exposicións de Muimenta (Moexmu) o el Proxecto H2GZ As Pontes son iniciativas que optan al premio.

Además, The City Under The Lake, Cosmética Muuhlloa, Traloagro, Puresa, la Asociación Soutos do Courel, la candidatura conjunta presentada por los grupos de investigación de la USC Farmatox y NanoMag y un trabajo desarrollado bajo o título "Influencia dos residuos de funxicidas a base de mepanipirim sobre a composición aromática do viño" completan la lista de candidatos.