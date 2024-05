Rozalén, Álex Ubago, Álvaro de Luna y La La Love You: cabezas de cartel en las fiestas de Monforte

Las fiestas patronales de Monforte de Lemos, que se celebrarán entre los días 11 y 16 de agosto, contarán con un cartel encabezado por artistas como Rozalén, Álex Ubago, Álvaro de Luna y Rosa Cedrón -con Nómada Trío- y grupos como La La Love You o los monfortinos Malenne y Cool Flanders.

El programa musical de las patronales monfortinas fue presentado este miércoles 29 de mayo por el alcalde de la localidad, José Tomé, acompañado por la teniente de alcalde, Gloria Prada.

Tomé precisó que todos los conciertos serán "actuaciones masivas y gratuitas" en la explanada de la Praza da Compañía.





Grandes orquestas de Galicia

Además, los seis principales conciertos serán completados por el espectáculo de orquestas que harán una actuación previa, a modo de teloneros, y otra al finalizar los artistas principales, para cerrar la jornada de fiesta.

Está prevista la actuación de las orquestas Panorama, Costa Dorada, Acordes, Miramar y el grupo América de Vigo.

El alcalde monfortino precisó que "es una programación muy adecuada, con conciertos de primer nivel, para seguir manteniendo las fiestas patronales de Monforte como uno de los referentes de Galicia".

"Esperamos que muchos gallegos y gallegas vengan a visitarnos, atraídos por la calidad de los conciertos", concluyó Tomé.