Pontón no mitín de Lugo: "O cambio en Galicia está a unha presa de votos"

A candidata do BNG á Presidencia da Xunta, Ana Pontón, dixo que o cambio político en Galicia "é posible", porque a estas alturas da campaña está "a unha presa de votos". De feito, nun mitin en Lugo , amosouse convencida de que "xa é imparable porque hai unha corrente de esperanza que medra día tras día en torno á candidatura" do Bloque.

“Hai un movemento imparable porque hai miles de persoas que están fartas de ver como Galiza perde e queren abrir un tempo novo poñendo en marcha unha Galiza mellor, facendo historia cunha presidenta coas mans libres para defender o país ”, proclamou.

“ A min ninguén me vai poñer límites á hora de defender os intereses dos galegos e as galegas , eu ben sei a quen me debo”, engadiu no mitin da capital luguesa, no que tamén interveu a cabeza de cartel por Lugo, Olalla Rodil, e a candidata Montserrat Valcárcel.

Pontón apelou de novo á mobilización masiva e "a concentrar o voto do cambio no BNG" , porque é a única "forza capaz de derrotar ao PP este 18-F".

"QUE NON QUEDE NIN UN VOTO NA CASA"

“ Que nin un só voto do cambio quede na casa. Non se pode perder nun só voto ”, recalcou.

"Da igual o que votaran noutras ocasións, este é o momento de que todas as persoas que queren cambio e queren abrir un tempo novo en Galiza aposten todo á papeleta do BNG”, dixo convencida de que o Bloque é, a menos dunha semanas das cita coas urnas, a forza que representa “a esperanza para todos os galegos e galegas que queren que Galiza empece a gañar”.

Pontón dirixiuse "á maioría social que quere pasar a páxina da Galiza gris e en pequeno que deixa o PP" , que xa demostrou que “non ten nin proxecto, nin ideas nin ilusión” e, pola contra, se ten convertido nunha “rémora para o país" .





