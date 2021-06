Las 320 pruebas realizadas en el cribado de Castroverde dieron todas resultados negativos

La aparición de un brote de Covid-19 en Castroverde, vinculado a una reunión familiar y relacionado con otro que fue detectado en el municipio vecino de Lugo, llevó al Sergas a realizar en los últimos días un cribado entre la población de ese ayuntamiento, para detectar casos asintómaticos y cortar cuanto antes las cadenas de transmisión.

Según la información facilitada por fuentes del Sergas a Cope Lugo, fueron sometidos a pruebas PCR durante el fin de semana un total de 320 personas de ese municipio y en todos los casos el resultado fue negativo.

Once positivos

Inicialmente, fueron detectados once positivos en el municipio, aunque el gerente del Área Sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, Ramón Ares explicó que no se produjo un “incremento explosivo de casos”, si no que fueron “apareciendo” nuevos positivos.

En estos momentos, la incidencia del Covid-19 en el municipio de Castro supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes.

En todo caso, Ares precisó que la evolución de los brotes detectados en Castroverde y Lugo es “estable”, dado que están “acotados” y el Sergas “sigue trabajando en ellos para cortar las cadenas de transmisión”.