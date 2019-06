Fundación Oso Pardo presenta una guía de “buenas prácticas” para el turismo en O Courel

Lugo, 07 de junio.- La Fundación Oso Pardo y la Asociación de Desarrollo Rural Serra do Courel han presentado hoy el “Documento de buenas prácticas para el turismo de naturaleza en la Serra do Courel”, elaborado en el marco del programa europeo LIFE Oso Courel.

Se trata de una iniciativa que ha surgido del propio sector turístico local y de las organizaciones implicadas en el desarrollo de un turismo sostenible, comprometido con la protección de los valores naturales y culturales de la Serra do Courel.

Sus promotores destacan también la “reciente presencia del oso pardo en estas montañas”, que puede servir “de impulso para apostar por un desarrollo respetuoso del ecoturismo en este espacio natural tan valioso”.

En la elaboración de los contenidos y en el desarrollo de la propuesta de buenas prácticas, además de la Fundación Oso Pardo y de la Asociación de Desarrollo Rural Serra do Courel, han participado la Asociación Galega de Custodia do Territorio, la Estación Científica do Courel -de la USC-, la Sociedade Micolóxica Lucus, la Fundación Uxío Novoneyra y varios científicos y especialistas.

La presentación del documento tuvo lugar este mediodía en la Estación Científica do Courel -Seoane do Courel- y contó con la participación de varios representantes de las organizaciones colaboradoras.

Fernando Ballesteros, de la Fundación Oso Pardo, recordó que “la idea” a la hora de elaborar este documento de “buenas prácticas” era implicar también en su difusión “a los establecimientos”, cuyo papel “es muy importante” para conseguir un turismo respetuoso con el entorno natural.

Se trata, dijo, de que “lo tengan presente” y de que les recuerden a los turistas la necesidad de “ser respetuosos con las actividades tradicionales de la zona”, además de “favorecer su relación con el territorio, los habitantes y los productos” de O Courel.

“También informarlos de lo que se debe y de lo que no se debe hacer”, añadió, además de fomentar actividades respetuosas con el entorno.

En cuanto a los turistas, la guía de buenas prácticas recoge, según Fernando Ballesteros, “normas de sentido común” para realizar una “observación de la flora y de la fauna” de O Courel con “respeto” al entorno.