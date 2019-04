Lugo, 24 de abril.- El secretario general del PCE y candidato al Congreso de Unidas Podemos por Madrid, Enrique Santiago, lamentó que el Partido Socialista haya “vuelto a temblar” ante “los poderosos”, porque ha “permitido que los trabajadores sigan pagando más impuestos de los que paga el gran capital”.

Enrique Santiago hizo estas afirmaciones durante su intervención en un acto electoral que tuvo lugar en Lugo y el que también participaron, entre otros, los candidatos de En Común Unidas Podemos por las provincias de Pontevedra y A Coruña, Yolanda Díaz e Antón Gómez-Reino, respectivamente; y la coordinadora nacional de Esquerda Unida, Eva Solla.

Santiago precisó que los representantes de Unidas Podemos han tenido que “ volver a presentarse a estas elecciones con un programa muy parecido a las anteriores, porque este país ha sido incapaz de abordar los cambios” que necesitaba la clase trabajadora.

De hecho, aseguró que lo que da “miedo” es “la política de la derecha y de los que defienden las políticas neoliberales”, porque “ser trabajador significa, en demasiados casos, que no podemos llegar a final de mes con dignidad”, a causa de un mercado laboral completamente “precarizado”.

“Vivimos en uno de los países económicamente más desarrollados del mundo. No es posible que no se le garantice a nuestro pueblo una vida digna”, insistió el líder del PCE, a causa de las políticas que defiende “el trifachito” que forman el PP, Ciudadanos y Vox, pero también “de ese partido socialista que ha sido incapaz de acordar un gobierno de izquierda”.

Desde su punto de vista, el Partido Socialista “a vuelto a temblar a la hora de enfrentarse a los poderosos”.

“Los pocos avances que se han conseguido en estos últimos meses de legislatura han sido conseguidos”, insistió, por “el esfuerzo de Unidas Podemos”.

“El Partido Socialista ha vuelto a temblar y ha sido incapaz de subir los impuestos a la banca, a las grandes empresas”, lamentó, porque “a pesar del acuerdo firmado con Unidas Podemos ha permitido que los trabajadores sigamos pagando más impuestos de los que paga el gran capital”.

De hecho, afirmó que “la crisis ha consistido en hacer más ricos a los poderosos y hacer más pobre a nuestro pueblo”, porque ha sido “un auténtico robo”.

“Debemos convertirnos en organizadores de una gran movilización que tiene que acabar con la abstención que vive y se desarrolla en los barrios de nuestras ciudades, porque mientras las personas de las clases populares no vayan a votar, el voto de los ricos valdrá dos o tres veces más. Tenemos que conseguir que el voto de los trabajadores valga lo mismo que el de los poderosos”, insistió.

En la misma línea, aseguró que “la única representación del pueblo es la que puede tener Unidas Podemos, porque nuestro programa no está hecho en un laboratorio, es la suma de las reivindicaciones de los trabajadores”.

“Somos una herramienta para ellos”, añadió Santiago, quien también dijo que los miembros de su partido no quieren “entrar en un gobierno del Partido Socialista”, sino que “el Partido Socialista tenga que entrar en un gobierno de Unidas Podemos”.

Por su parte, Gómez-Reino hizo un llamamiento a “movilizar cada voto”, porque “el Partido Socialista hace políticas de derecha cuando está fuerte”.

De hecho, afirmó que en este momento es “importante” recordar que “fueron los diputados gallegos del Partido Socialista los que hicieron hace cuatro años presidente del Gobierno a Mariano Rajoy”.

Rescate de Alcoa

Durante su intervención, Yolanda Diaz se acordó de los “trabajadores de Alcoa”, porque si la ministra de Industria “quisiese, Alcoa no caería”.

“Claro que es posible rescatar Alcoa y que el Consejo de Ministros diga, aunque sea con carácter coyuntural, que va a rescatar Alcoa, como hizo Italia”, insistió Yolanda Diez, quien también recordó que “dejar caer a Alcoa en la provincia de Lugo es una cosa muy seria, por la incidencia social que tiene” esa empresa.

“Hay que hacer política para la gente”, dijo Yolanda Díez, quien lamentó que el gobierno socialista esté dejando “caer” empresas que son estratégicas por su “ideología” y por la concepción de que lo público no puede intervenir en la empresa privada.

“Nosotros queremos gobernar para que haya cambio en la vida de la gente”, insistió, porque es “necesario subir con urgencia los salarios en este país”, porque “tenemos un país en el que el trabajo” es “gratis”, porque tenemos “tres millones de horas a la semana que no se retribuyen”.

Los socialistas no “van a derogar la reforma laboral y si eso no se produce no hay cambio posible”, afirmó la candidata, quien también dijo que la “pista de salida” del Partido Socialista está para formar gobierno con Ciudadanos, con un “vicepresente que es Albert Rivera y un Dios Unipolar que es el IBEX 35”.