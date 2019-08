Crean una plataforma contra el parque eólico Serra do Oribio

Varias entidades ecologistas, culturales, vecinales y políticas, además de personas a nivel particular han presentado este martes una nueva plataforma, 'Salvemos O Iribio', para defender la sierra homónima, situada entre los municipios lucenses de Samos y Triacastela, de las obras del parque eólico Serra do Oribio, aprobado recientemente por la Xunta de Galicia.

Según informaron desde la plataforma, el pasado 14 de agosto se publicó en el DOG (Diario Oficial de Galicia) una resolución -fechada el 4 de julio de 2019 por la Dirección Xeral de Enerxía e Minas- en la que se hizo público el acuerdo del Consello de la Xunta del 27 de junio por el que se aprobó de forma definitiva, tras modificación, el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal de dicho parque, así como las disposiciones normativas del proyecto mencionado.

Este proyecto estaría “contraviniendo”, según la plataforma, el artículo 60 del Plan Director de la Red Natura y el artículo 32 de la Ley 8/2009 del aprovechamiento eólico de Galicia.

Del mismo modo, la línea de alta tensión vinculada a este parque y aprobada asimismo por la Dirección Xeral de Enerxía e Minas el pasado 13 de febrero también sería “contraria a la legislación vigente”.

La plataforma ha alertado también que la empresa Fergo Galicia Vento S.L. inició las obras “de forma irregular” en mayo, “eliminando grandes áreas naturales con presencia de hábitats comunitarios, gran parte del Camino Real, un antiguo nevero y poniendo en serio riesgo de preservación la Mámoa do Fial”.

Aunque las obras estuvieron temporalmente paradas por las “denuncias de colectivos ecologistas”, la empresa “consiguió finalmente retomarlas con la connivencia de la Xunta y los ayuntamientos de Samos y Triacastela”.

En este sentido, desde la plataforma han indicado que “la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto es fraudulenta y obsoleta”, dado que “se saltaron varios procedimientos legales” y fue aprobada “por el último gobierno de Fraga Iribarne, ya en funciones”, en el año 2005.

También han señalado que los responsables de la empresa, con sede en A Coruña, están “bien relacionados” con personas del Partido Popular y tienen “negocios en Latinoamérica” en los que “vulneran los derechos de los trabajadores indígenas”.

Asimismo, desde la plataforma han señalado que tanto la administración autonómica como las locales están permitiendo la ejecución de las obras de los caminos de acceso al parque por “un trazado diferente al previsto en el proyecto”, que atraviesa una zona de Red Natura y del Camino Francés a Santiago.

Por este motivo, desde la plataforma denunciarán a la Xunta y a los “ayuntamientos cómplices” ante la Unión Europea “por permitir y alentar la destrucción” de un espacio Red Natura, y también ante la Unesco “por no evaluar adecuadamente el impacto que supondrá el proyecto eólico sobre un Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad como es el Camino Francés”.

La plataforma ha anunciado asimismo que se efectuarán “futuras movilizaciones” si la Xunta no decreta de forma “urgente e inmediata” la paralización del proyecto eólico y sus infraestructuras asociadas -caminos de acceso y línea de alta tensión-.

También han animado a “la sociedad gallega y a colectivos de diversa índole” que compartan los objetivos de 'Salvemos o Iribio' a formar parte de la plataforma y apoyar la causa.

Hasta el momento forman parte de la plataforma los colectivos Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), Asociación Sociocultural O Iribio, Fundación Oso Pardo, Fundación Uxío Novoneyra, Petón do Lobo, Lugo Animal Save, Anonymous for the Voiceless, Colectivo Capitán Gosende, Asociación Cultural Roxín Rosal, Xuntos por Sarria, Agrupación Cultural Ergueitas, Comité de Defensa das Rías Altas, Plataforma Galega para a Defensa Animal e da Natureza, Rede Galega do Patrimonio, Rede Galega da Educación e Desenvolvemento Rural, Salvemos a Comarca de Ordes, Sociedade Galega de Ornitoloxía y Stop Eólicos Paradela.

Además, se han unido los grupos políticos Anova, BNG y Equo, así como los grupos parlamentarios de En Marea, BNG y Grupo Mixto.