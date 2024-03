Camioneros de Lugo se quejan de "averías muy graves a diario" por el mal estado de la A-6

El presidente de Tradime -una de las asociaciones de transportistas mayoritaria en la provincia de Lugo-, José Fernández, aseguró que los camiones que circulan por el tramo gallego de la Autovía del Noroeste (A-6) están sufriendo "averías muy graves prácticamente a diario" como consecuencia del mal estado del firme.

Fernández afirmó que se producen averías de este tipo "casi todos los días", alguna "tan grave" que incluso "llegó al Senado para poner de manifiesto la problemática de la A-6".

"A veces, no ocurren en ese mismo momento, pero a lo mejor tienes un reventón o un pinchazo a 50 kilómetros o a 100 kilómetros por un bache de estos. Y los seguros no se hacen cargo de nada", precisó.

"Una rueda y una llanta de una plataforma", dijo el presidente de Tradime, pueden "costar unos 1.200 euros".





Baches por todas partes

Aunque los conductores van "despacio" e incluso circulan en determinados tramos "a 20 o 30 kilómetros por hora", eso no es garantía de que no vayan a sufrir una avería grave en sus camiones, porque "no es un sitio concreto, hay baches por todas partes... Libras de uno y te encuentras con cuatro. Son innumerables".

"Hasta ahora solo son averías mecánicas, pero cualquier día pueden ser daños personales", avisó, y el peligro es incluso mayor para "un turismo, que va más rápido, y un bache puede hacerle perder el control".

En el caso de los daños materiales, "nosotros -los camioneros- llevamos más peso, de modo que el daño es mayor", especialmente "en ruedas y amortiguadores", concluyó.