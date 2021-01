"El virus no existe", alega un hombre que cometió tres infracciones en Lugo

Un hombre de 37 años que se enfrenta a tres infracciones, por transitar sin mascarilla, violar el toque de queda y desobedecer a los agentes de la Policía Local de Lugo que le recordaron la obligación de ir en todo momento con el elemento de protección que cubre boca y nariz contestó: "No quiero, multadme si queréis, me da igual, el virus no existe".

Es la respuesta que consta en el parte de servicios efectuado por este cuerpo correspondiente a los días 1 y 2 de enero, un comunicado en el que se especifica que esta persona se enfrenta a 100 euros por ir sin la prenda obligatoria, a entre 601 y 30.000 por vagar pasadas las once de la noche sin causa justificada y a otra cantidad similar, entre 601 euros y 30.000, por la falta de respeto a los efectivos que se dirigieron a él.

Los agentes también levantaron en este período 22 actas de denuncia por no respetar el toque de queda, 13 por no usar mascarilla y una propuesta de sanción a un local que superaba el aforo y que podría tener que desembolsar 500 euros.

Varios "incumplimientos" en Año Nuevo

La Policía Local ha requerido, debido a la aglomeración formada y al supuesto incumplimiento de medidas anticovid, su documentación a varios jóvenes que el pasado sábado se concentraron en la Rúa Nova de Lugo, junto a unos bares de copas, uno de ellos con oferta de bebidas como reclamo.

El incumplimiento de la distancia interpersonal, aparte de la masificación, ha sido el detonante, según este cuerpo, pero también el elevado volumen de la música.

Asimismo, en redes sociales ha circulado un vídeo sobre una presunta sesión vermú en un local del municipio lucense de Meira que habría durado en Año Nuevo desde las once de la mañana hasta la misma hora de la noche y durante la cual varias personas se habrían subido a la barra, a los taburetes y se habrían relajado con el uso preceptivo de la mascarilla.

Ante estas situaciones, el gerente del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos ha pedido "más responsabilidad individual" para evitar medidas más restrictivas que podrían afectar a la hostelería y al conjunto de la ciudadanía.