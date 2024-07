Enrique Rozas, viceportavoz del PP de Lugo, renuncia porque su “familia” lo “necesita”

El edil del Partido Popular de Lugo, Enrique Rozas, anunció este lunes -día 15 de juliio- su renuncia al acta de concejal en la corporación municipal “por motivos personales” dado que, según dijo a los medios de comunicación, su “familia” lo “necesita” en este momento.

Rozas compareció en el local del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lugo acompañado por los demás miembros del grupo municipal, incluida su portavoz y presidenta provincial, Elena Candia, quien dijo comprender los motivos por los cuales toma la decisión de dar este paso.

De hecho, tanto Candia como el propio Rozas coindieron en explicar que esta renuncia vino propiciada por motivos “personales y familiares”.

“Mi familia me necesita. A estas altura de mi vida no me quedaba otro remedio que priorizar”, dijo Enrique Rozas.

Por su parte, Elena Candia dijo que “ante esa reflexión” no tenía “argumentos” para retener a Rozas. “Sería la primera en bajarme si mi familia me necesitase”, reconoció.

AGRADECIMIENTO

El grupo municipal del PP emitió un comunicado para “agradecer todo el trabajo realizado durante este período” por Enrique Rozas para “mejorar Lugo y la calidad de vida de sus vecinos”.

“Obvia decir que la entrega de Enrique Rozas fue total”, añade, y “siempre fue quien de atender de forma cercana y desinteresada a todos los vecinos que demandaron su ayuda”.

“Por eso que ponemos en valor a enorme generosidad que muestra al dar este paso, que únicamente responde a la necesidad de estar al lado de su familia ante las dificultades que afronta”, explica el PP, sin posibilidad “para ejercer las labores de concejal como considera que merece el cargo, dejando patente que lo más importante es la defensa de nuestro municipio, sus parroquias y sus vecinos”.

La renuncia de Rozas, que ya había abandonado antes la política municipal, pero había sido repescado por Elena Candia para su candidatura, será oficial en el pleno ordinario del mes de julio.

MANTIENE CARGOS ORGÁNICOS

Esta renuncia solo afecta a su acta de edil en la corporación local, donde ejercía como viceportavoz del grupo municipal, ya que continuará en las responsabilidades que tiene asignadas en la estructura del partido -es vicepresidente de la junta local y coordinador de área de la junta provincial-.

En el Ayuntamiento será sustituido por el número 13 de la lista, Damián Carballo.