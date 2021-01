La Domus do Mitreo amplía su exposición gracias a la colaboración con el Castro de Viladonga

El Museo Universitario A Domus do Mitreo, donde pueden visitarse in situ los restos de un antiguo templo romano dedicado a la diosa Mitra -a los pies de la Muralla romana de Lugo-, está ampliando su exposición permanente gracias la incorporación de nuevas piezas, hasta ahora desconocidas, gracias a una colaboración con el Museo do Castro de Viladonga.

Según ha informado la propia Universidade de Santiago de Compostela -el yacimiento está situado al lado de la Vicerreitoría de Coordinación do Campus de Lugo-, la ampliación de los fondos exhibidos en la Domus do Mitreo avanza gracias a esa colaboración con el Museo do Castro de Viladonga, encargado del depósito del material arqueológico hallado durante las excavaciones del solar que ahora ocupa el Museo Universitario.

La directora del Museo Universitario A Domus do Mitreo y profesora del area de Historia Antiga de la USC, Dolores Dopico, explicó que el equipo de restauradores del Castro de Vilango ya ha completado la restauración de algunas piezas de cerámica, vidrio y metal, que se encontraban “en un estado penoso”.

Terminados los trabajos de restauración, las piezas ya restauradas serán exhibidas en las vitrinas de la sala de exposición del Museo Universitario.

En la actualidad, ya se puede ver una de las ánforas recuperadas, “cuya restauración ha sido poco menos que un milagro”, dijo Dopico, así como algunas monedas y diversas piezas metálicas.

“La exposición irá siendo ampliada con el paso del tiempo”, dijo Dopico, dado lo “complejo y laborioso” que resulta la recuperación de ese material arqueológico.

“Aún faltan muchos elementos de cerámica y todo el vidrio”, recordó.