Absuelto tras doce años investigado en la Carioca: "reconocer algo que no hiciste, no es justo"

El abogado que se hizo cargo de la defensa del único investigado en la pieza principal de Operación Carioca que se negó a llegar a un acuerdo con el fiscal, el letrado César Lodos, reconoce que “está feliz” de su absolución por parte de la Audiencia Provincial de Lugo, porque “reconocer algo que no hiciste, no es justo”.

La Audiencia Provincial de Lugo ha absuelto al único investigado en la pieza principal de la Operación Carioca -una investigación que puso en marcha la jueza Pilar de Lara para desmantelar una supuesta trama de prostitución en la que se vieron implicados varios agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado- que se negó a llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar ir a juicio.

Se trata de un subteniente de la Guardia Civil que fue juzgado por un delito de omisión de perseguir delitos en relación con un supuesto matrimonio concertado, así como por un delito de solicitud de favores sexuales, en concurso con un delito de abuso sexual.

César Lodos aseguró que su cliente se negó a llegar a un acuerdo con el ministerio fiscal porque eso hubiese sido "mentir", dado que tendría que reconocer que había cometido una serie de los hechos de los cuales era "inocente".

"ESTÁ FÉLIZ"

“Está feliz, lógicamente, de terminar con esta pesadilla. Lleva doce años sufriendo. Estamos muy contentos con la sentencia. Esperábamos que se hiciese Justicia y se declarase su inocencia”, precisó el letrado.

“Las conformidades son muy tentadoras, por las rebajas de pena que te ofrecen”, dice César Lodos, lo que a veces lleva a pensar a abogados y acusados que “más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer”.

Sin embargo, “cuando uno es inocente hay que defenderlo hasta el último momento y no pasar por ninguna conformidad. Reconocer algo que no hiciste, no es justo, y aquí estamos hablando de Justicia”, concluyó.