Rubén Arroxo: "Vai ser un auténtico orgullo poder ver actuar de novo a Fuxan os Ventos no auditorio que leva o seu nome"

O concello de Lugo programou dous concertos do grupo para os días 5 e 8 de xuño, e as entradas poderán mercarse dende este venres a través da web entradaslugo.com ou físicamente na oficina de Turismo da Praza do Campo