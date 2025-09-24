Raymond Fernández: "Hoy en día un SEAT 600 no baja de los 5000 euros y cada vez cuesta más encontrar piezas para repararlos"

El presidente del Club 600 de Lugo promueve el 28 de septiembre la vigésimo quinta edición de la concentración de estos vehículos clásicos que reunirá en Friol más de medio centenar de coches procedentes de varias provincias españolas