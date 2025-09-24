COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

Raymond Fernández: "Hoy en día un SEAT 600 no baja de los 5000 euros y cada vez cuesta más encontrar piezas para repararlos"

El presidente del Club 600 de Lugo promueve el 28 de septiembre la vigésimo quinta edición de la concentración de estos vehículos clásicos que reunirá en Friol más de medio centenar de coches procedentes de varias provincias españolas

00:00
Descargar

Raymond Fernández: "Hoy en día un SEAT 600 no baja de los 5000 euros y cada vez cuesta más encontrar piezas para repararlos"

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00 H | 24 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking