Outeiro de Rei contará por vez primera con un Mercado de Nadal

El 20 de diciembre, el polideportivo del colegio Laverde Ruíz se transformará en un gran mercado artesanal y gastronómico, acompañado por una completa programación cultural y culinaria impulsada por la Concejalía de Cultura que dirige Begoña Seco