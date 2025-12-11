COPE
Outeiro de Rei contará por vez primera con un Mercado de Nadal

El 20 de diciembre, el polideportivo del colegio Laverde Ruíz se transformará en un gran mercado artesanal y gastronómico, acompañado por una completa programación cultural y culinaria impulsada por la Concejalía de Cultura que dirige Begoña Seco

Carmen Hermida

