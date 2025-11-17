COPE
Nova entrega de 'En Boa Onda' co alumnado do colexio Franciscanos de Lugo

Impulsado pola FAPA Lugo-a Federación de Asociacións de Pais e Nais de centros concertados e privados da provincia- co apoio da Xunta de Galicia, o programa promove a educación en igualdade e o uso responsable das tecnoloxías a través da metodoloxía de Aprendizaxe-Servizo. O alumnado do Colexio Franciscanos foi protagonista dun novo programa de radio en COPE Lugo  con motivo do 25N, no que contaron coa participación de Javier Arias, Delegado Territorial da Xunta de Galicia na provincia de Lugo

Alumnado del colegio Franciscanos con Javier Arias
Nova entrega de 'En Boa Onda' co alumnado do colexio Franciscanos de Lugo

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura11:48 min escucha

Tracking