Nova entrega de 'En Boa Onda' co alumnado do colexio Franciscanos de Lugo
Impulsado pola FAPA Lugo-a Federación de Asociacións de Pais e Nais de centros concertados e privados da provincia- co apoio da Xunta de Galicia, o programa promove a educación en igualdade e o uso responsable das tecnoloxías a través da metodoloxía de Aprendizaxe-Servizo. O alumnado do Colexio Franciscanos foi protagonista dun novo programa de radio en COPE Lugo con motivo do 25N, no que contaron coa participación de Javier Arias, Delegado Territorial da Xunta de Galicia na provincia de Lugo
