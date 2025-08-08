COPE
José Tomé: "En Monforte todos os concertos das festas patronais son gratuitos, algo que sorprende moito aos visitantes"

O alcalde do municipio repasou en Herrera en COPE Lugo o programa fos festexos na honra á Virxe de Montserrat que arrancan o vindeiro luns 11 de agosto

José Tomé es presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos
00:00
Descargar

