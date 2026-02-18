El BNG exige a la Xunta un plan de choque por la cadena de temporales

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha denunciado, a través de su diputada Montse Valcárcel, la pasividad del gobierno gallego ante los graves daños provocados por los temporales de las últimas semanas. La formación nacionalista exige un plan de ayudas específico para sectores como el marisqueo y la agricultura, al tiempo que muestra su apoyo a la movilización en defensa de la enseñanza pública.

Plan de choque frente a los temporales

Valcárcel ha descrito una situación "extraordinaria" por la sucesión de temporales, que ha provocado la saturación total de los suelos gallegos. Aunque el Gobierno central ya ha decretado la zona catastrófica, el BNG considera "insuficiente" el plan de la Xunta y reclama "ayudas extraordinarias", así como una mejor preparación para futuros episodios, ya que es "una situación recurrente en Galicia".

Las consecuencias de los temporales también son visibles en las infraestructuras viarias, que presentan un estado "muy problemático". La diputada ha señalado el caso "exagerado" de la carretera hacia Ourense y los problemas en la Nacional 640 a su paso por A Meira, calificándolos como "problemas históricos" que se han visto agravados.

Defensa de la enseñanza pública

En otro orden, el BNG ha confirmado su apoyo a la gran manifestación nacional convocada por la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público el próximo 28 de febrero en Compostela. La movilización busca reclamar una inclusión real y más medios para atender la creciente diversidad en las aulas gallegas.

La diputada ha advertido que, según datos recientes, la necesidad de atención educativa especial "aumentó de forma muy considerable", pero el profesorado no ha crecido de manera paralela. Ha criticado los "recortes y privatizaciones del Partido Popular" para "beneficiar a la privada" y ha señalado que los alumnos con necesidades especiales y sus familias "son los más vulnerables".

Es necesario movilizarse porque está en juego nuestro futuro" Montse Valcárcel Diputada del BNG en el Parlamento de Galicia

Finalmente, Valcárcel ha hecho un llamamiento a la movilización, al considerarla una "causa colectiva". La diputada del BNG ha defendido que "es necesario movilizarse porque está en juego nuestro futuro" y el de un pilar fundamental de la sociedad como es la enseñanza pública.