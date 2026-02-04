El BNG advierte que el acuerdo con Mercosur pone en jaque al campo gallego

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha alzado la voz contra el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, calificándolo de perjudicial para el sector primario gallego. La diputada en el Parlamento de Galicia, Montse Valcárcel, ha manifestado el apoyo de su formación a las movilizaciones del sector agrario, que en las últimas semanas ha sacado sus tractores a la calle para protestar contra un pacto que, consideran, amenaza su futuro.

Competencia y precios a la baja

Valcárcel ha señalado que uno de los mayores peligros es la entrada de productos de grandes países productores con condiciones laborales más laxas, que competirán directamente con los productos gallegos de alta calidad. La diputada ha puesto el foco en el sector de la carne, que actualmente atraviesa un buen momento con buenos precios.

Si llegara este acuerdo, los precios no van a ser así porque se va a competir con unos mucho más baratos" Montse Valcárcel, Diputada del BNG en el Parlamento de Galicia

Según ha advertido, la ratificación del acuerdo provocaría una caída de estos precios. "Si llegara este acuerdo, los precios no van a ser así porque se va a competir con unos mucho más baratos", ha asegurado. Esta situación, ha añadido, "pone en riesgo totalmente" el relevo generacional y acentúa el abandono do rural, un problema que considera clave para el futuro de Galicia.

Valcárcel también ha defendido que el pacto amenaza la soberanía alimentaria y el modelo de producto de kilómetro 0, ya que favorece a otros sectores como el de la automoción en detrimento del agroalimentario. La diputada ha expresado sus dudas sobre si las instituciones europeas "entienden realmente la realidad que se está viviendo en el rural gallego", aunque confía en que la presión de las movilizaciones en toda Europa pueda influir en la votación definitiva de abril en Bruselas.

Críticas a PP y PSOE

La diputada nacionalista ha criticado la postura de otros partidos, a los que acusa de falta de coherencia y de realizar un "doble juego". "Hay demasiado postureo y poca realidad", ha sentenciado Valcárcel, afirmando que los ganaderos "son gente con criterio propio que se dan cuenta de las cosas".

Hay demasiado postureo y poca realidad" Montse Valcárcel Diptada del BNG en el Parlamento de Galicia

En este sentido, ha señalado directamente al Partido Popular, del que ha dicho que muestra su apoyo a los ganaderos mientras vota a favor de Mercosur en el Parlamento gallego. También se ha referido al Partido Socialista, apuntando que, aunque no ha participado tan activamente en las movilizaciones, ha mantenido su postura favorable al acuerdo comercial.