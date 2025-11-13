COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

El belén electrónico de Begonte abrirá su 54ª edición el 29 de noviembre

El acto de apertura, en el que está prevista la inauguración del Museo del Belén, contará con la presencia del conselleiro de Cultura, Lingua e Deportes de la Xunta de Galicia, José López Campos, que será el encargado de leer el pregón de este año

Belén de Begonte
00:00
Descargar

El belén electrónico de Begonte abrirá su 54ª edición el 29 de noviembre

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura13:59 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 13 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking