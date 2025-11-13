El belén electrónico de Begonte abrirá su 54ª edición el 29 de noviembre

El acto de apertura, en el que está prevista la inauguración del Museo del Belén, contará con la presencia del conselleiro de Cultura, Lingua e Deportes de la Xunta de Galicia, José López Campos, que será el encargado de leer el pregón de este año